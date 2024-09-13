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Narin Güran Cinayetinde Amca Salim Güran'ın 15 yaşındaki İşçi R.A. ile Yazışmaları: "Daha Ölmemiş"

Narin Güran Cinayetinde Amca Salim Güran'ın 15 yaşındaki İşçi R.A. ile Yazışmaları: "Daha Ölmemiş"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 19:11

Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken tutuklu amca Salim Güran ile 15 yaşındaki işçi R.A.'nın yazışmaları ortaya çıktı. Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre işçi R.A. 'Henüz bende değil, daha ölmemiş' mesajı atmış!

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Tüm Türkiye'nin tek yürek olup gözyaşı döktüğü Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan amcaya dair yeni bilgiler geliyor.

Tüm Türkiye'nin tek yürek olup gözyaşı döktüğü Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan amcaya dair yeni bilgiler geliyor.

Gazeteci Alican Uludağ'ın özel haberine göre, Narin'i öldürmekle suçlanan ve soruşturmanın 1 numaralı ismi olan amca Salim Güran'ın 15 yaşındaki işçi R.A. ile yazışmaları dosyaya dahil oldu.

Gazeteci Alican Uludağ'ın özel haberine göre, Narin'i öldürmekle suçlanan ve soruşturmanın 1 numaralı ismi olan amca Salim Güran'ın 15 yaşındaki işçi R.A. ile yazışmaları dosyaya dahil oldu.

Yazışmalara göre Salim Güran, "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş" diyor.

Yazışmalara göre Salim Güran, "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş" diyor.

Buna karşılık 15 yaşındaki işçi R.A. "Eee" yanıtını veriyor. Salim Güran devamında "Biri yerde" yanıtını veriyor.

Buna karşılık 15 yaşındaki işçi R.A. "Eee" yanıtını veriyor. Salim Güran devamında "Biri yerde" yanıtını veriyor.

R.A. ise Salim Güran'a şu kan donduran cümleyle yanıt veriyor: "Tamam henüz bende değil, daha ölmemiş."

R.A. ise Salim Güran'a şu kan donduran cümleyle yanıt veriyor: "Tamam henüz bende değil, daha ölmemiş."
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Bu mesajlaşmalar sorgu esnasında R.A.'ya sorulurken R.A. ise şu yanıtı vermiş: "Vallahi ben böyle bir şey hatırlamıyorum."

Bu mesajlaşmalar sorgu esnasında R.A.'ya sorulurken R.A. ise şu yanıtı vermiş: "Vallahi ben böyle bir şey hatırlamıyorum."

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