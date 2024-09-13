Narin Güran Cinayetinde Amca Salim Güran'ın 15 yaşındaki İşçi R.A. ile Yazışmaları: "Daha Ölmemiş"

Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken tutuklu amca Salim Güran ile 15 yaşındaki işçi R.A.'nın yazışmaları ortaya çıktı. Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre işçi R.A. 'Henüz bende değil, daha ölmemiş' mesajı atmış!

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