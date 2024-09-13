Yasa Dışı Bahis Sitesinin Reklamı: "Engin Polat da Burada Zengin Oldu"

Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Engin ve Dilan Polat çiftinin vergi kaçırma ve kara para aklama gibi suçlar haricinde yasa dışı bahisle de ilişkili oldukları iddiası ortaya atılmıştı. Yasa dışı bir bahis sitesinin Engin Polat'ı kullanarak yaptığı reklam ise sosyal medyada dikkat çekti.