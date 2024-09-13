Yasa Dışı Bahis Sitesinin Reklamı: "Engin Polat da Burada Zengin Oldu"
Yasa Dışı Bahis Sitesinin Reklamı: "Engin Polat da Burada Zengin Oldu"
Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Engin ve Dilan Polat çiftinin vergi kaçırma ve kara para aklama gibi suçlar haricinde yasa dışı bahisle de ilişkili oldukları iddiası ortaya atılmıştı. Yasa dışı bir bahis sitesinin Engin Polat'ı kullanarak yaptığı reklam ise sosyal medyada dikkat çekti.
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Dilan ve Engin Polat çifti, 40 yıl hapis cezasıyla yargılandığı davadan tutuksuz yargılanmak üzerine geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.
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Polat çiftinin vergi kaçırma ve kara para aklama gibi suçlar haricinde yasa dışı bahisle de ilişkili oldukları iddiası ortaya atılmıştı.
Yasa dışı bir bahis sitesinin Engin Polat'ı kullanarak yaptığı reklam ise sosyal medyada dikkat çekti.
Yasa dışı bahis sitesinin reklamında Engin Polat'a ait görüntüler kullanıldı ve ve "Engin Polat da burada zengin oldu" denildi.
İşte o video:
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Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan bu videodan hemen önce de bir yasa dışı bahis şirketi 'Engin Polat kampanyası' yapmıştı.
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