Yasa Dışı Bahis Siteleri Engin Polat Kampanyası Yaptı
Yasa Dışı Bahis Siteleri Engin Polat Kampanyası Yaptı
Tartışmalı bir şekilde tahliye olan Engin ve Dilan Polat çiftinin vergi kaçırma, kara para aklama gibi büyük suçların yanı sıra yasa dışı bahisle de ilişkili oldukları iddia edilmişti. Tahliyeleri sonrası 'yasa dışı bahis' konusu yeniden gündeme gelirken ilginç bir SMS gündem oldu.
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Polat çiftinin lüks yaşamları gibi gözaltına alınmaları da tutuklanmaları da tahliyeleri de hep gündem oldu. Haklarında birçok iddia vardı ancak ikisi de bir şekilde tahliye edildi.
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Vergi kaçırma suçlamalarının yanında yasa dışı bahisin bu organizasyonda çok büyük bir yeri olduğu iddia edilmişti ancak soruşturma "gideceği yere kadar gitme" vaadini yerine getiremedi.
Yasa dışı bahis konusu böylesine gündemdeyken bir yasa dışı bahis şirketi "Geçmiş Olsun Engin Polat" promosyonu yaptığını duyurdu. "Oltalama" denen dolandırıcılık yönteminin de olabileceği söylenen mesajlar görenlere pes dedirtti.
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