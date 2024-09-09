Yasa Dışı Bahis Siteleri Engin Polat Kampanyası Yaptı

Tartışmalı bir şekilde tahliye olan Engin ve Dilan Polat çiftinin vergi kaçırma, kara para aklama gibi büyük suçların yanı sıra yasa dışı bahisle de ilişkili oldukları iddia edilmişti. Tahliyeleri sonrası 'yasa dışı bahis' konusu yeniden gündeme gelirken ilginç bir SMS gündem oldu.