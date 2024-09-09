Cem Küçük, Polat Çiftini "Türkiye'de Vergi Kaçırmayan mı Var?" Diyerek Savundu
Cem Küçük, Polat Çiftini "Türkiye'de Vergi Kaçırmayan mı Var?" Diyerek Savundu
3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Polat çifti tahliye edildi. Kendilerini savunmak için aile üyelerinin de sadece 'vergisel' sorunlar olabileceğini söylemesi halen hafızalarda. Çifti savunan pek çıkmazken Cem Küçük ikiliyi vergi kaçırma üzerinden savundu.
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Lüks yaşamları, görgüsüzce paylaşımları, anlamlandırılamayan ticari ilişkiler derken Polat Çifti önce gözaltı ve tutuklu yargılanma ardından da tahliye dalgasıyla ülkenin gündemindeydi.
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Tahliyeleri toplum vicdanında kabul edilmekte zorlanırken, adalet sistemini eleştirmek istemeyenler de sessiz kalıyor.
Cem Küçük ise ikiliyi "ama" diyerek savunanlardan oldu. Küçük, köşesinde vergi kaçırmanın büyük bir suç olduğunu söyledi ve "ama" dedi.
Küçük, köşesinde "Ama Türkiye’de vergi kaçırmayan var mıdır acaba?" diye sordu. Toplumda bu suçun bir karşılığı olmadığını iddia eden Küçük, yazısında bu konuya da değindi.
Cem Küçük, "Tabii ki ağır suç. Ama Türkiye’de vergi vermemek toplum nezdinde ağır suç kabul edilmez" dedi.
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Farklı davalarda gizli tanık ifadelerine önem verdiği bilinen Küçük, bu davada ise gizli tanık ifadelerine inanmadığını; kara para davasında da "tek somut delil olmadığını" söyledi.
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