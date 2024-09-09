Cem Küçük, Polat Çiftini "Türkiye'de Vergi Kaçırmayan mı Var?" Diyerek Savundu

3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Polat çifti tahliye edildi. Kendilerini savunmak için aile üyelerinin de sadece 'vergisel' sorunlar olabileceğini söylemesi halen hafızalarda. Çifti savunan pek çıkmazken Cem Küçük ikiliyi vergi kaçırma üzerinden savundu.