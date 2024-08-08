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Sevgilisinin Peşinden Gidecek! Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'ın Türkiye'yi Terk Edeceği Öğrenildi

Sevgilisinin Peşinden Gidecek! Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'ın Türkiye'yi Terk Edeceği Öğrenildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 14:23

T24'ün haberine göre, kendisinden yaşça oldukça küçük olan basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile ilişki yaşayan ve gündeme sık sık gelen başarılı oyuncu İrem Sakin Türkiye'den taşınacağı söylendi.

KAYNAK: T24

Kaynak: https://t24.com.tr/foto-haber/irem-sa...
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Son dönemde hem televizyon dizilerindeki performansı hem de kişisel yaşamıyla dikkatleri üzerine çeken Sak, enerjik ve sempatik tavırlarıyla adından söz ettiriyor.

Son dönemde hem televizyon dizilerindeki performansı hem de kişisel yaşamıyla dikkatleri üzerine çeken Sak, enerjik ve sempatik tavırlarıyla adından söz ettiriyor.

Son projelerinde sergilediği olağanüstü performanslarla beğeni toplayan Sak, sosyal medya hesaplarında paylaştığı renkli ve eğlenceli içeriklerle de takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Son projelerinde sergilediği olağanüstü performanslarla beğeni toplayan Sak, sosyal medya hesaplarında paylaştığı renkli ve eğlenceli içeriklerle de takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Hem kariyerindeki başarıları hem de özel yaşamındaki keyifli anlarla magazin dünyasında parlayan Irem Sak’ın aşk hayatı da merak edilen konular arasında tabii.

Hem kariyerindeki başarıları hem de özel yaşamındaki keyifli anlarla magazin dünyasında parlayan Irem Sak’ın aşk hayatı da merak edilen konular arasında tabii.

Kendisinden 11 yaş küçük olan basketbolcu Furkan Korkmaz ile ilişki yaşayan İrem Sak, ekranlardan uzak kalsa bile gündemden bir an olsa düşmüyor. İrem Sak’ın, genç basketbolcu ile yaşadığı ilişki, hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Kendisinden 11 yaş küçük olan basketbolcu Furkan Korkmaz ile ilişki yaşayan İrem Sak, ekranlardan uzak kalsa bile gündemden bir an olsa düşmüyor. İrem Sak’ın, genç basketbolcu ile yaşadığı ilişki, hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

T24'ün haberine göre, bomba bir gelişmeyle gündeme gelen sevilen oyuncu hayranlarını üzen bir gelişmeyle adından bahsettirdi! Türkiye 'den ayrılacağı öğrenilen ismin sevgilisi Furkan Korkmaz ile Monaco'ya taşınacağı söylendi.

T24'ün haberine göre, bomba bir gelişmeyle gündeme gelen sevilen oyuncu hayranlarını üzen bir gelişmeyle adından bahsettirdi! Türkiye 'den ayrılacağı öğrenilen ismin sevgilisi Furkan Korkmaz ile Monaco'ya taşınacağı söylendi.
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NBA'de oynayan basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'ın Monaco ile sözleşme imzalamasının ardından kararın ortaya çıkmasıyla İrem Sak'ın ev bakmaya başladığı öğrenildi.

NBA'de oynayan basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'ın Monaco ile sözleşme imzalamasının ardından kararın ortaya çıkmasıyla İrem Sak'ın ev bakmaya başladığı öğrenildi.

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