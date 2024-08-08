Protokolde Oturanlara Adap Dersi Verirken Kibarca Küfür Eden Ajda Pekkan'a Demet Akalın'dan Yerinde Söylem!

Harbiye konseri sırasında protokolde oturan seyircisine kızan Ajda Pekkan 'protokolde oturmayı bilmiyorsanız gelmeyin' gibi bir tepki göstermiş ve sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Ortaya çıkan videolarda 'kibarca' küfür ettiği anlaşılan Pekkan'ın bu söyleminin üzerine Demet Akalın'ın tepkisi gecikmedi.