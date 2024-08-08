Protokolde Oturanlara Adap Dersi Verirken Kibarca Küfür Eden Ajda Pekkan'a Demet Akalın'dan Yerinde Söylem!
Protokolde Oturanlara Adap Dersi Verirken Kibarca Küfür Eden Ajda Pekkan'a Demet Akalın'dan Yerinde Söylem!
Harbiye konseri sırasında protokolde oturan seyircisine kızan Ajda Pekkan 'protokolde oturmayı bilmiyorsanız gelmeyin' gibi bir tepki göstermiş ve sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Ortaya çıkan videolarda 'kibarca' küfür ettiği anlaşılan Pekkan'ın bu söyleminin üzerine Demet Akalın'ın tepkisi gecikmedi.
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Sahnenin efsane ismi Ajda Pekkan, yıllara meydan okumaya devam ediyor! Süperstar, her konserinde olduğu gibi Harbiye konserinde de göz kamaştırmış ve yaşına rağmen enerjisini bir kez daha herkeslere kanıtlamıştı.
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Konser akışı devam ederken ve Ajda Pekkan seyircinin kulaklarındaki pası silerken protokolde oturanların konseri yavaş yavaş terk etmesiyle süperstar kendini tutamamış ve nezaket dersi vererek herkese yerine oturmasını söylemişti.
Daha sonradan ortaya çıkan videolarda protokoldekilere 'kibarca' küfür eden Pekkan'ın "buraya gelin!" şeklinde çıkışmıştı, o anlar kameralara böyle yansımıştı 👇
Demet Akalın ise sosyal medyada oldukça büyüyen olaya hemen bir yorumda bulundu!
"Küfürü sadece biz etmiyormuşuz, mersi" diyen Akalın'ın yorumu kısa sürede dikkat çekti.
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