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Süperstar'ı da Bu Halde Gördük: Ajda Pekkan Konserin Yarısında Kalkıp Giden Protokolüne Kibar Kibar Küfretti

Süperstar'ı da Bu Halde Gördük: Ajda Pekkan Konserin Yarısında Kalkıp Giden Protokolüne Kibar Kibar Küfretti

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 20:51

Ajda Pekkan'ın dün geceki Harbiye konserinde protokolde oturan bir gurubun şarkının yarısında kalkıp gitmesi gündeme geldi. Giden gruba çok sinirlenen Ajda Pekkan'ın sinirlerine hakim olamadığı anlar ise gündem oldu.

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1970'li yıllardan beri süperstar lakabıyla müzik sektörüne ismini altın harflerle yazdıran Ajda Pekkan, sahnelerin tozunu attırmaya devam ediyor biliyorsunuz ki.

1970'li yıllardan beri süperstar lakabıyla müzik sektörüne ismini altın harflerle yazdıran Ajda Pekkan, sahnelerin tozunu attırmaya devam ediyor biliyorsunuz ki.

Dün gece de Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki performansı ile yine dinleyenlere unutulmaz anlar yaşatan Ajda Pekkan, beklenmedik bir olayla karşılaştı.

Dün gece de Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki performansı ile yine dinleyenlere unutulmaz anlar yaşatan Ajda Pekkan, beklenmedik bir olayla karşılaştı.

Ünlü ismin konseri devam ederken protokolde oturan bir grubun kalkıp gitmeye çalışması karşısında çok sinirlenen Ajda Pekkan, konserini yarıda keserek ekibe resmen nezaket dersi verdi.

Ünlü ismin konseri devam ederken protokolde oturan bir grubun kalkıp gitmeye çalışması karşısında çok sinirlenen Ajda Pekkan, konserini yarıda keserek ekibe resmen nezaket dersi verdi.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Giden ekibin arkasından "buraya gel" diye bağıran ve tüm siniri boşalttıktan sonra şarkısına kaldığı yerden devam eden Ajda Pekkan'ın kibarlığından ödün vermeden küfür ettiği anlar da gündem oldu tabii.

Giden ekibin arkasından "buraya gel" diye bağıran ve tüm siniri boşalttıktan sonra şarkısına kaldığı yerden devam eden Ajda Pekkan'ın kibarlığından ödün vermeden küfür ettiği anlar da gündem oldu tabii.

İşte o anlar 👇🏻

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Arwen

Ajda Hanım gerginsiniz bugün. 😂

h.ibrahim

gergin babannem(: