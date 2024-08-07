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Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Son Paylaşımı "Evlenin Artık da Alem Düğün Görsün" Dedirtti!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Son Paylaşımı "Evlenin Artık da Alem Düğün Görsün" Dedirtti!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 18:42

Tatilin keyfini çıkarmaya devam eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin son paylaşımı 'gittikçe daha çok yakışıyorlar' dedirtti.

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Hem çok sevilen hem de her yaptığı eleştirilen Hande Erçel, son dönemlerde sadece yaklaşık iki yıldır Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündemde biliyorsunuz ki.

Hem çok sevilen hem de her yaptığı eleştirilen Hande Erçel, son dönemlerde sadece yaklaşık iki yıldır Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündemde biliyorsunuz ki.

Kimileri Erçel ve Sabancı çiftini çok yakıştırsa da kimileri bir türlü bu çifte alışamıyor biliyorsunuz ki. Ancak onlar tüm eleştirilere rağmen aşklarını dolu dizgin yaşamaya da devam ediyor!

Kimileri Erçel ve Sabancı çiftini çok yakıştırsa da kimileri bir türlü bu çifte alışamıyor biliyorsunuz ki. Ancak onlar tüm eleştirilere rağmen aşklarını dolu dizgin yaşamaya da devam ediyor!

Hatta şimdilerde Mikonos'ta tatilin keyfini çıkaran ünlü çiftimiz artık birlikte daha sık poz veriyor, sosyal medya hesaplarında birbirlerini paylaşmaktan da çekinmiyor.

Hatta şimdilerde Mikonos'ta tatilin keyfini çıkaran ünlü çiftimiz artık birlikte daha sık poz veriyor, sosyal medya hesaplarında birbirlerini paylaşmaktan da çekinmiyor.

Geçtiğimiz saatlerde dillere destan bir aşk yalayan çiftimizden yeni bir paylaşım daha geldi! Sevgilisi Hakan Sabancı ile bir hikaye paylaşan Hande Erçel, paylaşımına bir de kahverengi kalp iliştirmeyi ihmal etmedi.

Geçtiğimiz saatlerde dillere destan bir aşk yalayan çiftimizden yeni bir paylaşım daha geldi! Sevgilisi Hakan Sabancı ile bir hikaye paylaşan Hande Erçel, paylaşımına bir de kahverengi kalp iliştirmeyi ihmal etmedi.

Çiftin son paylaşımı gören sosyal medya kullanıcılarından da "artık evlenin" ve "gittikçe daha çok yakışıyorsunuz" yorumları da gecikmedi tabii. Gelin, Erçel ve Sabancı'nın son paylaşımına kim ne yorum yapmış birlikte bakalım!

Çiftin son paylaşımı gören sosyal medya kullanıcılarından da "artık evlenin" ve "gittikçe daha çok yakışıyorsunuz" yorumları da gecikmedi tabii. Gelin, Erçel ve Sabancı'nın son paylaşımına kim ne yorum yapmış birlikte bakalım!
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