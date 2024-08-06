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Petek Dinçöz'ün Müzik Sektörü Hakkında Yaptığı Açıklamalar Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!

Petek Dinçöz'ün Müzik Sektörü Hakkında Yaptığı Açıklamalar Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 21:48

Bir programa konuk olan Petek Dinçöz'ün müzik sektörü hakkında yaptığı açıklamaları sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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Şrkıcı, manken, oyuncu, sunucu ve Çarkıfelek'in hostesi Petek Dinçöz bir döneme damgasını vuran isimlerden bir tanesiydi hatırlarsanız.

Şrkıcı, manken, oyuncu, sunucu ve Çarkıfelek'in hostesi Petek Dinçöz bir döneme damgasını vuran isimlerden bir tanesiydi hatırlarsanız.

Kendisi özellikle Foolish Casanova, Hasta Ettin ve Kısmetsizim gibi şarkıları ile müzik sektörüne damga vurmuş ancak daha sonra ara vererek sektörden 15 yıl uzak kalmıştı.

Kendisi özellikle Foolish Casanova, Hasta Ettin ve Kısmetsizim gibi şarkıları ile müzik sektörüne damga vurmuş ancak daha sonra ara vererek sektörden 15 yıl uzak kalmıştı.

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda müzik sektörü hakkında yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi.

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda müzik sektörü hakkında yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi.

Dinçöz'ün "15 sene bir bedel ödendi uzak kalarak. Eğer 15 sene uzak kalmasaydım sektörde birçok kişi olmayabilirdi, silmiş olabilirdim birçok kişiyi. Birçok kişinin ekmeğine yağ sürdü benim uzaklaştırılmam." açıklamaları ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Dinçöz'ün "15 sene bir bedel ödendi uzak kalarak. Eğer 15 sene uzak kalmasaydım sektörde birçok kişi olmayabilirdi, silmiş olabilirdim birçok kişiyi. Birçok kişinin ekmeğine yağ sürdü benim uzaklaştırılmam." açıklamaları ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Gelin önce Petek Dinçöz'ün açıklamalarına bakalım 👇🏻

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Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine 👇🏻

Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine 👇🏻
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