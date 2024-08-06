Yasak Varsa VPN de Var! Oğuzhan Uğur Instagram Erişim Engeline Rağmen Aldığı Görüntülenmeye Anlam Veremedi!
Yasak Varsa VPN de Var! Oğuzhan Uğur Instagram Erişim Engeline Rağmen Aldığı Görüntülenmeye Anlam Veremedi!
Yasaklardan önce de sonra da görüntülenme sayısı neredeyse aynı olan Oğuzhan Uğur Instagram'a getirilen erişim engeline anlam veremedi.
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Biliyorsunuz ki Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellendi. Instagram’ın Türkiye’de kısıtlanması sadece ülkemizde değil tüm dünyada konuşulan bir konu haline geldi.
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BTK tarafından dört gün önce getirilen Instagram'a erişim yasağına düşünce ve fikir özgürlüğü elinden alınan vatandaşlar başta olmak üzere birçok ünlü isimden de tepki geldi.
Bu isimlerden bir tanesi de tabii ki gündemi yakından takip eden ve bugüne dek hemen her konuda fikrini belirten Oğuzhan Uğur oldu!
Ünlü isim bu sefer de Instagram'dan bir paylaşım yaparak aldığı görüntülere anlam veremediğini açıkladı.
Uğur, "Yasaktan evvel 3 saatte 450-500bin görüntülenme alıyordu hikayelerim. Şu an yasak var, 3 saatte 400bin görüntülenme almış. Ne anladım ben bu yasaktan? Bu ne Anarşiklik?" açıklamalarında bulundu.
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İşte Oğuzhan Uğur'un paylaşımı 👇🏻
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