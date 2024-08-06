Azeriler İçin 'Hayvanat Bahçesi' Dediği İddia Edilmişti: Danla Bilic'den Bakü Etkinliği Hakkında İlk Açıklama!
Azeriler İçin 'Hayvanat Bahçesi' Dediği İddia Edilmişti: Danla Bilic'den Bakü Etkinliği Hakkında İlk Açıklama!
Danla Bilic'in Bakü'de katıldığı bir etkinlikte Azeriler için 'hayvanat bahçesi' dediği iddia edilmişti. Ünlü isim hakkında çıkan iddialara ilk kez yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Makyaj videolarıyla adını geniş kitlelere duyurduktan sonra samimi tavırları, özel yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasının gözdesi haline gelen Danla Bilic'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlarsanız ünlü isim geçtiğimiz günlerde Bakü'de Serhat Şen Master Class'a katılmış ve orada makyaj eğitimi için manken olmuştu.
Master Class sona erdikten sonra ise ünlü ismin hiçbir aktiviteye dahil olmadığı, surat astığı ve Azeriler için hayvanat bahçesi dediği iddia edilmişti.
Bugüne kadar konu hakkındaki sessizliğini koruyan Danla Bilic, eleştirilerin gün geçtikçe artmasından sonra Bakü'deki etkinlikte yaşananlar hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.
"Sahnede şahsıma yapılan aşağılamaları ve şakaları sizi çok sevdiğim ve eğitimin sorunsuz geçmesini istediğim için alttan aldım" diyen Danla Bilic, Azeri halkını her zaman çok sevdiğini ve kendisinin haberi olmadan birçok markaya paylaşım sözü verildiğini de açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü fenomen 'hayvanat bahçesi' iddiası için de "umarım bir gün bunu sizler için gerçekte kimin söylediğini de açıklayabilirler" diyerek taşı kim olduğunu bilmediğimiz o gizemli kişiye attı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın