Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Azeriler İçin 'Hayvanat Bahçesi' Dediği İddia Edilmişti: Danla Bilic'den Bakü Etkinliği Hakkında İlk Açıklama!

Azeriler İçin 'Hayvanat Bahçesi' Dediği İddia Edilmişti: Danla Bilic'den Bakü Etkinliği Hakkında İlk Açıklama!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 17:49

Danla Bilic'in Bakü'de katıldığı bir etkinlikte Azeriler için 'hayvanat bahçesi' dediği iddia edilmişti. Ünlü isim hakkında çıkan iddialara ilk kez yanıt verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Makyaj videolarıyla adını geniş kitlelere duyurduktan sonra samimi tavırları, özel yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasının gözdesi haline gelen Danla Bilic'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Makyaj videolarıyla adını geniş kitlelere duyurduktan sonra samimi tavırları, özel yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasının gözdesi haline gelen Danla Bilic'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hatırlarsanız ünlü isim geçtiğimiz günlerde Bakü'de Serhat Şen Master Class'a katılmış ve orada makyaj eğitimi için manken olmuştu.

Hatırlarsanız ünlü isim geçtiğimiz günlerde Bakü'de Serhat Şen Master Class'a katılmış ve orada makyaj eğitimi için manken olmuştu.

Master Class sona erdikten sonra ise ünlü ismin hiçbir aktiviteye dahil olmadığı, surat astığı ve Azeriler için hayvanat bahçesi dediği iddia edilmişti.

Master Class sona erdikten sonra ise ünlü ismin hiçbir aktiviteye dahil olmadığı, surat astığı ve Azeriler için hayvanat bahçesi dediği iddia edilmişti.

Bugüne kadar konu hakkındaki sessizliğini koruyan Danla Bilic, eleştirilerin gün geçtikçe artmasından sonra Bakü'deki etkinlikte yaşananlar hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

Bugüne kadar konu hakkındaki sessizliğini koruyan Danla Bilic, eleştirilerin gün geçtikçe artmasından sonra Bakü'deki etkinlikte yaşananlar hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

"Sahnede şahsıma yapılan aşağılamaları ve şakaları sizi çok sevdiğim ve eğitimin sorunsuz geçmesini istediğim için alttan aldım" diyen Danla Bilic, Azeri halkını her zaman çok sevdiğini ve kendisinin haberi olmadan birçok markaya paylaşım sözü verildiğini de açıkladı.

"Sahnede şahsıma yapılan aşağılamaları ve şakaları sizi çok sevdiğim ve eğitimin sorunsuz geçmesini istediğim için alttan aldım" diyen Danla Bilic, Azeri halkını her zaman çok sevdiğini ve kendisinin haberi olmadan birçok markaya paylaşım sözü verildiğini de açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ünlü fenomen 'hayvanat bahçesi' iddiası için de "umarım bir gün bunu sizler için gerçekte kimin söylediğini de açıklayabilirler" diyerek taşı kim olduğunu bilmediğimiz o gizemli kişiye attı!

Ünlü fenomen 'hayvanat bahçesi' iddiası için de "umarım bir gün bunu sizler için gerçekte kimin söylediğini de açıklayabilirler" diyerek taşı kim olduğunu bilmediğimiz o gizemli kişiye attı!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın