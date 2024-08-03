Bu Sefer Sorunsuz Geçti:Göksel Felaketinden Sonra Güneş'in Sahnesine Konuk Olan İsmail YK Dinleyiciyi Coşturdu
Bu Sefer Sorunsuz Geçti:Göksel Felaketinden Sonra Güneş'in Sahnesine Konuk Olan İsmail YK Dinleyiciyi Coşturdu
Geçtiğimiz günlerde Göksel ile aynı sahneyi paylaştığı anlar gündem olan ünlü şarkıcı Güney bu kez sahnesine İsmail YK'yı davet etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Dua” şarkısıyla çıkış yakalayan ve kısa süre içerisinde kendine geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü şarkıcı Güneş'i mutlaka duymuşsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Göksel'in sahnesine konuk olan Güneş, ünlü şarkıcıyla birlikte 'Aşkın Yalanmış' şarkısını seslendirmiş, Güneş'e ayak uyduramayan Göksel'in sinirlendiği anlar sosyal medyada gündem olmuştu.
Bu kez davet eden taraf Güneş oldu! Ünlü şarkıcı son konserinde sahneye İsmail YK'yı davet etti ve ünlü ikili hem çok eğlendi hem eğlendirdi!
İşte o anlar 👇🏻
Gelin, sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine de bir bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın