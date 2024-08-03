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Bu Sefer Sorunsuz Geçti:Göksel Felaketinden Sonra Güneş'in Sahnesine Konuk Olan İsmail YK Dinleyiciyi Coşturdu

Bu Sefer Sorunsuz Geçti:Göksel Felaketinden Sonra Güneş'in Sahnesine Konuk Olan İsmail YK Dinleyiciyi Coşturdu

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 23:34

Geçtiğimiz günlerde Göksel ile aynı sahneyi paylaştığı anlar gündem olan ünlü şarkıcı Güney bu kez sahnesine İsmail YK'yı davet etti.

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“Dua” şarkısıyla çıkış yakalayan ve kısa süre içerisinde kendine geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü şarkıcı Güneş'i mutlaka duymuşsunuzdur.

“Dua” şarkısıyla çıkış yakalayan ve kısa süre içerisinde kendine geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü şarkıcı Güneş'i mutlaka duymuşsunuzdur.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Göksel'in sahnesine konuk olan Güneş, ünlü şarkıcıyla birlikte 'Aşkın Yalanmış' şarkısını seslendirmiş, Güneş'e ayak uyduramayan Göksel'in sinirlendiği anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Göksel'in sahnesine konuk olan Güneş, ünlü şarkıcıyla birlikte 'Aşkın Yalanmış' şarkısını seslendirmiş, Güneş'e ayak uyduramayan Göksel'in sinirlendiği anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Bu kez davet eden taraf Güneş oldu! Ünlü şarkıcı son konserinde sahneye İsmail YK'yı davet etti ve ünlü ikili hem çok eğlendi hem eğlendirdi!

Bu kez davet eden taraf Güneş oldu! Ünlü şarkıcı son konserinde sahneye İsmail YK'yı davet etti ve ünlü ikili hem çok eğlendi hem eğlendirdi!

İşte o anlar 👇🏻

Gelin, sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine de bir bakalım!

Gelin, sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine de bir bakalım!
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