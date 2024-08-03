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Sadece Onlar Instagram Engeline Takılmadılar! 3 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Sadece Onlar Instagram Engeline Takılmadılar! 3 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 21:48

Biliyorsunuz ki sabah saatlerinde Instagram'a erişim engeli getirildi. Biz de sizler için erişim engeline takılmayan sayılı ünlünün Instagram paylaşımını derledik.

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Zeynep Bastık, VPN'li günaydın dedi!

Zeynep Bastık, VPN'li günaydın dedi!

Afra Saraçoğlu, ailesiyle vakit geçirdi.

Afra Saraçoğlu, ailesiyle vakit geçirdi.

Berfu Yenenler, Instagram'ın kapatılmasına biraz sinirlendi.

Berfu Yenenler, Instagram'ın kapatılmasına biraz sinirlendi.

Mustafa Sakallı, arkadaşlarıyla buluştu.

Mustafa Sakallı, arkadaşlarıyla buluştu.

Melek Mosso, Giresun'a uçtu.

Melek Mosso, Giresun'a uçtu.
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Samet Liçina, eğlenceye doyamadığı yeni içeriğini paylaştı.

Samet Liçina, eğlenceye doyamadığı yeni içeriğini paylaştı.

Gamze Erçel'den çift pozu geldi.

Gamze Erçel'den çift pozu geldi.

Birce Atalay, yine patili dostuylaydı.

Birce Atalay, yine patili dostuylaydı.

Şeyma Subaşı, arkadaşıyla dışarı çıktı.

Şeyma Subaşı, arkadaşıyla dışarı çıktı.

Hadise, kız kardeşinin doğum gününü kutladı.

Hadise, kız kardeşinin doğum gününü kutladı.
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Nazlı Sabancı, yine gezmelereydi.

Nazlı Sabancı, yine gezmelereydi.

İrem Derici, Instagram kapatılınca kendini spora verdi.

İrem Derici, Instagram kapatılınca kendini spora verdi.
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