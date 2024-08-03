Sadece Onlar Instagram Engeline Takılmadılar! 3 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Sadece Onlar Instagram Engeline Takılmadılar! 3 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Biliyorsunuz ki sabah saatlerinde Instagram'a erişim engeli getirildi. Biz de sizler için erişim engeline takılmayan sayılı ünlünün Instagram paylaşımını derledik.
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Zeynep Bastık, VPN'li günaydın dedi!
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Afra Saraçoğlu, ailesiyle vakit geçirdi.
Berfu Yenenler, Instagram'ın kapatılmasına biraz sinirlendi.
Mustafa Sakallı, arkadaşlarıyla buluştu.
Melek Mosso, Giresun'a uçtu.
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Samet Liçina, eğlenceye doyamadığı yeni içeriğini paylaştı.
Gamze Erçel'den çift pozu geldi.
Birce Atalay, yine patili dostuylaydı.
Şeyma Subaşı, arkadaşıyla dışarı çıktı.
Hadise, kız kardeşinin doğum gününü kutladı.
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Nazlı Sabancı, yine gezmelereydi.
İrem Derici, Instagram kapatılınca kendini spora verdi.
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