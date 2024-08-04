"Suç Bizim": Instagram Yasağı Karşısında Sessizliğini Bozan Oğuzhan Uğur, Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
"Suç Bizim": Instagram Yasağı Karşısında Sessizliğini Bozan Oğuzhan Uğur, Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Yalnızca ülkenin değil tüm dünyanın konuştuğu Türkiye'de Instagram'a erişim engeli meselesine bir tepki de Oğuzhan Uğur'dan geldi. Kendisinden bir şeyler söylemesini bekleyen takipçilerine uzunca bir mesaj yazan Uğur, manidar sözlerle herkesten ve her şeyden önce halkı eleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BTK tarafından üç gün önce getirilen Instagram'a erişim yasağı, sadece ülkenin değil tüm dünyanın konuştuğu bir konu haline geldi. Platformdan yürüttüğü işi gücü, düşünce ve fikir özgürlüğü elinden alınan vatandaşlar, yasak kararına büyük tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yalnızca VPN kullanmayı bilenlerin ve başarabilenlerin ulaşabildiği Instagram'a gelen engelleme ortalığı ayağa kaldırınca birçok ünlü isim de konuya dair yorumunu net bir şekilde dile getirdi.
Şaşırtıcı olan, bugüne dek her konuda hemen aksiyon almasıyla meşhur Oğuzhan Uğur'dan ses seda çıkmıyor oluşuydu.
Geçtiğimiz dakikalarda, takipçilerinin "söyleyecek bir şeyin yok mu abi?" ısrarı üzerine sessizliğini bozmaya karar veren Oğuzhan Uğur, açtı ağzını yumdu gözünü. Çok da isabetli tespitlerde bulundu...
Konuya, "‘Abi Instagram yasağı için yok mu cümlen?’ diyorlar. Olmaz mı be gülüm?" diyerek konuya giriş yapan Oğuzhan Uğur "Sistemimizin göbeğine bomba yemişiz, nasıl yazmayayım?" ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Her yasağı sinesine çekebilen sinesi geniş kalabalıkla mı uğraşayım? ‘Oooo kıçını başını gösteren bir sürü influencer işsiz kaldı hahahaha’ yazana mı dert anlatayım? Sırf ilgi görmüyor diye ilgi görene saldıranlarla mı kapışayım?" diyerek böyle bir durumda bile birbirine düşen ve amaçtan sapan halkı işaret edip, "10 yıldır anlatıyorum, kapışıyorum. Milyar izlenmeye ulaşmışım. Neye yaramış?" çıkışında bulundu.
Uğur'un haklı isyanını baştan sona okumak isteyenler için 👇 Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın