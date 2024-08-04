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"Suç Bizim": Instagram Yasağı Karşısında Sessizliğini Bozan Oğuzhan Uğur, Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

"Suç Bizim": Instagram Yasağı Karşısında Sessizliğini Bozan Oğuzhan Uğur, Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
05.08.2024 - 00:38

Yalnızca ülkenin değil tüm dünyanın konuştuğu Türkiye'de Instagram'a erişim engeli meselesine bir tepki de Oğuzhan Uğur'dan geldi. Kendisinden bir şeyler söylemesini bekleyen takipçilerine uzunca bir mesaj yazan Uğur, manidar sözlerle herkesten ve her şeyden önce halkı eleştirdi.

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BTK tarafından üç gün önce getirilen Instagram'a erişim yasağı, sadece ülkenin değil tüm dünyanın konuştuğu bir konu haline geldi. Platformdan yürüttüğü işi gücü, düşünce ve fikir özgürlüğü elinden alınan vatandaşlar, yasak kararına büyük tepki gösterdi.

BTK tarafından üç gün önce getirilen Instagram'a erişim yasağı, sadece ülkenin değil tüm dünyanın konuştuğu bir konu haline geldi. Platformdan yürüttüğü işi gücü, düşünce ve fikir özgürlüğü elinden alınan vatandaşlar, yasak kararına büyük tepki gösterdi.

Yalnızca VPN kullanmayı bilenlerin ve başarabilenlerin ulaşabildiği Instagram'a gelen engelleme ortalığı ayağa kaldırınca birçok ünlü isim de konuya dair yorumunu net bir şekilde dile getirdi.

Yalnızca VPN kullanmayı bilenlerin ve başarabilenlerin ulaşabildiği Instagram'a gelen engelleme ortalığı ayağa kaldırınca birçok ünlü isim de konuya dair yorumunu net bir şekilde dile getirdi.

Şaşırtıcı olan, bugüne dek her konuda hemen aksiyon almasıyla meşhur Oğuzhan Uğur'dan ses seda çıkmıyor oluşuydu.

Şaşırtıcı olan, bugüne dek her konuda hemen aksiyon almasıyla meşhur Oğuzhan Uğur'dan ses seda çıkmıyor oluşuydu.

Geçtiğimiz dakikalarda, takipçilerinin "söyleyecek bir şeyin yok mu abi?" ısrarı üzerine sessizliğini bozmaya karar veren Oğuzhan Uğur, açtı ağzını yumdu gözünü. Çok da isabetli tespitlerde bulundu...

Geçtiğimiz dakikalarda, takipçilerinin "söyleyecek bir şeyin yok mu abi?" ısrarı üzerine sessizliğini bozmaya karar veren Oğuzhan Uğur, açtı ağzını yumdu gözünü. Çok da isabetli tespitlerde bulundu...

Konuya, "‘Abi Instagram yasağı için yok mu cümlen?’ diyorlar. Olmaz mı be gülüm?" diyerek konuya giriş yapan Oğuzhan Uğur "Sistemimizin göbeğine bomba yemişiz, nasıl yazmayayım?" ifadelerini kullandı.

Konuya, "‘Abi Instagram yasağı için yok mu cümlen?’ diyorlar. Olmaz mı be gülüm?" diyerek konuya giriş yapan Oğuzhan Uğur "Sistemimizin göbeğine bomba yemişiz, nasıl yazmayayım?" ifadelerini kullandı.

Instagram'ın hem kariyerini hem de gündelik sosyal hayatında nasıl bir etkisi olduğunu uzun uzun anlatan Uğur, 'Çok üzgünüm elbette ama o kadar. Ötesine geçip şikayet etmeyeceğim. Neden edeyim?' dedi. Sonrası yokuş aşağı... Açtı ağzını yumdu gözünü!

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"Her yasağı sinesine çekebilen sinesi geniş kalabalıkla mı uğraşayım? ‘Oooo kıçını başını gösteren bir sürü influencer işsiz kaldı hahahaha’ yazana mı dert anlatayım? Sırf ilgi görmüyor diye ilgi görene saldıranlarla mı kapışayım?" diyerek böyle bir durumda bile birbirine düşen ve amaçtan sapan halkı işaret edip, "10 yıldır anlatıyorum, kapışıyorum. Milyar izlenmeye ulaşmışım. Neye yaramış?" çıkışında bulundu.

"Her yasağı sinesine çekebilen sinesi geniş kalabalıkla mı uğraşayım? ‘Oooo kıçını başını gösteren bir sürü influencer işsiz kaldı hahahaha’ yazana mı dert anlatayım? Sırf ilgi görmüyor diye ilgi görene saldıranlarla mı kapışayım?" diyerek böyle bir durumda bile birbirine düşen ve amaçtan sapan halkı işaret edip, "10 yıldır anlatıyorum, kapışıyorum. Milyar izlenmeye ulaşmışım. Neye yaramış?" çıkışında bulundu.

Sözlerini, 'Bin tane dava, bin tane iftira, milyonlarca hakaret yemişim. Canım sağ olsun, küstüğümden falan yazmıyorum bunları en azından denedim. Sadece soruyorum, neye yaramış?

‘Abi instagramı kapatamazlar!’ Öyle mi ciğerim? Dur sana bir soru daha sorayım. Sence ne isterler de yapamazlar? Mesela halk onlara hangi konuda geri adım attırabilir? Eğitim sistemini değiştirseler, adalet sistemini değiştirseler, ekonomik sistemle oynasalar, orduyu baştan dizayn etseler, milli bayramlara ayar çekseler, andımızı kaldırsalar, Türkçe bilmeyenler geleceğimize oy atsalar, tarihi yeniden yazsalar mı? Bunları geç, çok geç.

Varsa bilmediğim başka bir kırmızı çizginiz yazın da bileyim. Her neyse… Bu ve bunun gibi sebeplerle artık şikayet etmeyeceğim siyasetçileri, üzgünüm deyip geçeceğim. 

Çünkü benim şikayetçi olduğum şey biziz. Suç onun bunun, şu partinin bu partinin değil, bizim. Halen ‘Abi ses çıkart! Abiii!’ mi diyorsun azizim? HÖÖÖYYYT! Al sana ses' cümleleriyle noktaladı.

Uğur'un haklı isyanını baştan sona okumak isteyenler için 👇 Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Uğur'un haklı isyanını baştan sona okumak isteyenler için 👇 Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

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