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Hazal Kaya ve Özge Özpirinçci Paris Olimpiyatları’nda Yarı Finale Çıkan Filenin Sultanları'na Destek Verecek!

Hazal Kaya ve Özge Özpirinçci Paris Olimpiyatları’nda Yarı Finale Çıkan Filenin Sultanları'na Destek Verecek!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 19:25

Hazal Kaya ve Özge Özpirinçci, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i müthiş bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nı desteklemek için Fransa'ya gidiyor!

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Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i müthiş bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi biliyorsunuz ki.

Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i müthiş bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi biliyorsunuz ki.

A Millilerimiz aynı zamanda büyük bir başarıya daha imza atarak olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale isimlerini yazdırdı!

A Millilerimiz aynı zamanda büyük bir başarıya daha imza atarak olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale isimlerini yazdırdı!

Geçtiğimiz saatlerde ise Hazal Kaya ve Özge Özpirinçci'nin hepimizi bir kez daha gururlandıran ve hepimize duygusal anlar yaşatan Filenin Sultanları'na destek vermek için Fransa'ya gideceği öğrenildi.

Geçtiğimiz saatlerde ise Hazal Kaya ve Özge Özpirinçci'nin hepimizi bir kez daha gururlandıran ve hepimize duygusal anlar yaşatan Filenin Sultanları'na destek vermek için Fransa'ya gideceği öğrenildi.

Şimdiden başarılar Filenin Sultanları!

Şimdiden başarılar Filenin Sultanları!

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