5 Yaşındaki Kızını Babasına Göstermiyordu: Tülin Şahin ve Pedro de Noronha Arasındaki Davada Karar Açıklandı!
5 Yaşındaki Kızını Babasına Göstermiyordu: Tülin Şahin ve Pedro de Noronha Arasındaki Davada Karar Açıklandı!
Tülin Şahin'in eski eşi Pedro de Noronha, kızını kendisine göstermediği gerekçesiyle eski eşine dava açmıştı. İkili arasındaki davada karar belli oldu!
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Ünlü manken Tülin Şahin, 2018 yılında aşk yaşamaya başladığı Portekiz asıllı yatırımcı ve ekonomist Pedro de Noronha ile sessiz sedasız evlenmiş ve vlilik haberinin ardından paylaştığı emzik fotoğrafıyla hamileliğini duyurmuştu.
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Ünlü çift, Kasım 2019'da kızları Siena Leyla'yı kucaklarına aldı ve ne olduysa ondan sonra oldu... Ünlü iş insanı Pedro de Noronha, Tülin Şahin'in bebeğiyle görüşmesine engel olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurdu ve bu şikayetin ardından ünlü çiftin aslında evli olmadığı ortaya çıktı!
İkilinin arasındaki sular bir türlü durulmazken evladından yoksun bırakıldığını ve ünlü modelin çocuğunu kendisinden kaçırdığını ifade eden Noronha ve Şahin arasında dava geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü.
Tarafların avukatlarının katıldığı davada Noronha, Tülin Şahin hakkında hapis talep ederken mahkeme ünlü iş insanını haklı bularak Tülin Şahin'in kızlarını babaya göstermediği gerekçesiyle ünlü mankenin 3 gün disiplin hapsine tabi tutulmasına karar verdi.
Tülin Şahin ise mahkemenin açıkladığı karara avukatı aracılığıyla itiraz etti. Bakalım ikilinin arasındaki yeni gelişmelerde neler yaşanacak!
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