Sadece Onlar Instagram Engeline Takılmadılar! 6 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Sadece Onlar Instagram Engeline Takılmadılar! 6 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Biliyorsunuz ki Instagram'a erişim engeli getirildi. Biz de sizler için erişim engeline takılmayan sayılı ünlünün Instagram paylaşımını derledik.
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Zeynep Bastık, Filenin Sultanları'nı kutladı!
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Gülben Ergen'den ışıl ışıl ayna pozu geldi.
Arzu Sabancı da kızları tebrik etmeden geçmedi!
Çağla Şıkel, yine güzelliğiyle büyüledi.
Hadise, Instagram erişim engeline yine Instagram'dan tepki gösterdi.
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Pınar Deniz de kızları övmelere doyamadı.
Afra Saraçoğlu gündemden geri kalmadı, milli takımı tebrik etti.
Birce Akalay, gezmelere doyamadı.
Berfu Yenenler, manzaranın güzelliğine bayıldı.
Simge Sağın, turuncu saçlarıyla selfie yaptı.
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İpek Filiz Yazıcı, taktı takıştırdı gezmelere çıktı.
Defne Samyeli, yıl yıl yaz pozlarını derledi.
El ele tutuşup kahvaltı yapan ikizlerini paylaşan Yasemin Şefkatli, gözlerimizi doldurdu.
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