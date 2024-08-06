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Sadece Onlar Instagram Engeline Takılmadılar! 6 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Sadece Onlar Instagram Engeline Takılmadılar! 6 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 00:24

Biliyorsunuz ki  Instagram'a erişim engeli getirildi. Biz de sizler için erişim engeline takılmayan sayılı ünlünün Instagram paylaşımını derledik.

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Zeynep Bastık, Filenin Sultanları'nı kutladı!

Zeynep Bastık, Filenin Sultanları'nı kutladı!

Gülben Ergen'den ışıl ışıl ayna pozu geldi.

Gülben Ergen'den ışıl ışıl ayna pozu geldi.

Arzu Sabancı da kızları tebrik etmeden geçmedi!

Arzu Sabancı da kızları tebrik etmeden geçmedi!

Çağla Şıkel, yine güzelliğiyle büyüledi.

Çağla Şıkel, yine güzelliğiyle büyüledi.

Hadise, Instagram erişim engeline yine Instagram'dan tepki gösterdi.

Hadise, Instagram erişim engeline yine Instagram'dan tepki gösterdi.
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Pınar Deniz de kızları övmelere doyamadı.

Pınar Deniz de kızları övmelere doyamadı.

Afra Saraçoğlu gündemden geri kalmadı, milli takımı tebrik etti.

Afra Saraçoğlu gündemden geri kalmadı, milli takımı tebrik etti.

Birce Akalay, gezmelere doyamadı.

Birce Akalay, gezmelere doyamadı.

Berfu Yenenler, manzaranın güzelliğine bayıldı.

Berfu Yenenler, manzaranın güzelliğine bayıldı.

Simge Sağın, turuncu saçlarıyla selfie yaptı.

Simge Sağın, turuncu saçlarıyla selfie yaptı.
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İpek Filiz Yazıcı, taktı takıştırdı gezmelere çıktı.

İpek Filiz Yazıcı, taktı takıştırdı gezmelere çıktı.

Defne Samyeli, yıl yıl yaz pozlarını derledi.

Defne Samyeli, yıl yıl yaz pozlarını derledi.

El ele tutuşup kahvaltı yapan ikizlerini paylaşan Yasemin Şefkatli, gözlerimizi doldurdu.

El ele tutuşup kahvaltı yapan ikizlerini paylaşan Yasemin Şefkatli, gözlerimizi doldurdu.
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