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Şarkısını Yarıda Kesip Türk Hayranıyla Fotoğraf Çekilen Justin Timberlake'in Konser Görüntüleri Gündem Oldu!

Şarkısını Yarıda Kesip Türk Hayranıyla Fotoğraf Çekilen Justin Timberlake'in Konser Görüntüleri Gündem Oldu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 00:58

Justin Timberlake'in konserini yarıda kesip kendisine sesini duyurmaya çalışan 'Nazlı' isimli Türk hayranıyla hatıra fotoğrafı çekildiği görüntüler gündem oldu.

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N Sync grubu ile çıkış yapan ve her şarkısı ile dinleyiciden tam not almayı başaran Justin Timberlake'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

N Sync grubu ile çıkış yapan ve her şarkısı ile dinleyiciden tam not almayı başaran Justin Timberlake'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü şarkıcı kariyerinin yanı sıra karıştığı skandallar ve özel hayatı ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ünlü şarkıcı kariyerinin yanı sıra karıştığı skandallar ve özel hayatı ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Hatırlarsanız ünlü isim geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullandığı sırada polise yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.

Hatırlarsanız ünlü isim geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullandığı sırada polise yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.

Bu kez de Justin Timberlake'in geçtiğimiz Mayıs ayında konserini yarıda kesip kendisine sesini duyurmaya çalışan "Nazlı" isimli Türk hayranıyla hatıra fotoğrafı çekildiği görüntüler gündem oldu.

Bu kez de Justin Timberlake'in geçtiğimiz Mayıs ayında konserini yarıda kesip kendisine sesini duyurmaya çalışan "Nazlı" isimli Türk hayranıyla hatıra fotoğrafı çekildiği görüntüler gündem oldu.

İşte o anlar 👇🏻

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