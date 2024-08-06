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Ebrar Karakurt Kendisine 'Provokatör' Diyen Kullanıcının Yorumuna Karşılık Lafı Gediğine Oturttu!

Ebrar Karakurt Kendisine 'Provokatör' Diyen Kullanıcının Yorumuna Karşılık Lafı Gediğine Oturttu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 22:33

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i müthiş bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın başarılı ismi Ebrar Karakurt, kendisine 'Provokatör' diyen sosyal medya kullanıcısına kapak niteliğinde cevap verdi!

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Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i müthiş bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi biliyorsunuz ki.

Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i müthiş bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi biliyorsunuz ki.

Tabii takımın başarısı sosyal medyada da kısa süre içerisinde gündem oldu. Filenin Sultanları'nın başarısını takdir edip kutlayan kadar eleştiren de olmadı değil.

Tabii takımın başarısı sosyal medyada da kısa süre içerisinde gündem oldu. Filenin Sultanları'nın başarısını takdir edip kutlayan kadar eleştiren de olmadı değil.

Milli takımı eleştiren isimlerden bir tanesi de Furkan Bölükbaşı oldu ve X hesabından yaptığı "Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın muhteşem zaferini kutluyorum." paylaşımı ile dikkat çekti.

Milli takımı eleştiren isimlerden bir tanesi de Furkan Bölükbaşı oldu ve X hesabından yaptığı "Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın muhteşem zaferini kutluyorum." paylaşımı ile dikkat çekti.
twitter.com

Takımın başarılı oyuncularından Ebrar Karakurt ise Bölükbaşı'nın paylaşımına "Arkadaşlar kim bu lavuk???? 😅" cevabını verdi.

Takımın başarılı oyuncularından Ebrar Karakurt ise Bölükbaşı'nın paylaşımına "Arkadaşlar kim bu lavuk???? 😅" cevabını verdi.
twitter.com

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