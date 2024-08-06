Ebrar Karakurt Kendisine 'Provokatör' Diyen Kullanıcının Yorumuna Karşılık Lafı Gediğine Oturttu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i müthiş bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın başarılı ismi Ebrar Karakurt, kendisine 'Provokatör' diyen sosyal medya kullanıcısına kapak niteliğinde cevap verdi!