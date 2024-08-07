Instagram Yasağı Onu Yıldırmadı: Defne Samyeli'nin Bikinili Yaz Pozları "41 Kere Maşallah" Dedirtti
Instagram Yasağı Onu Yıldırmadı: Defne Samyeli'nin Bikinili Yaz Pozları "41 Kere Maşallah" Dedirtti
Instagram yasağına rağmen yıl yıl bikinili pozlarını derleyen Defne Samyeli'nin son paylaşımı '41 kere maşallah' dedirtti.
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Yıllara meydan okuyan bir güzelliğe sahip olan Defne Samyeli'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi güzelliğinin yanı sıra açıklamaları ve paylaşımlarıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Çalkantılı aşk hayatının yanı sıra kızlarıyla da sık sık gündem olan Defne Samyeli'nin paylaştığı her poz, yaptığı her kombin de mercek altında doğal olarak.
Özellikle de ünlü ismin bikinili pozları her seferinde "ne yiyip ne içiyorsan bize de söyle" dedirtiyor. Fiziğini nasıl koruduğu merak konusu olan Samyeli'nin her bikinili paylaşımı sosyal medyayı sallıyor.
Ünlü isim bu kez de Instagram'a getirilen erişim engeline rağmen yıl yıl derlediği bikinili yaz pozlarıyla gündeme geldi. Ünlü ismin son paylaşımı "41 kere maşallah" dedirtti.
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