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Instagram Yasağı Yeni Şarkısının Tanıtımına Denk Gelen İrem Derici X Kullanıcısına Verdiği Yanıtla Güldürdü

Instagram Yasağı Yeni Şarkısının Tanıtımına Denk Gelen İrem Derici X Kullanıcısına Verdiği Yanıtla Güldürdü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 10:40

Instagram'a getirilen erişim engeline en çok tepki gösteren isimlerden biri olan İrem Derici önce ettiği küfürle ardından Azerice tepkiyle adından bahsettirmişti. Yeni şarkısının tanıtımlarına denk gelen erişim engeli yüzünden tepkilerinin ardı arkası kesilmeyen İrem Derici bir X kullanıcısına verdiği cevapla güldürdü.

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Dobralığıyla nam salan, tepkilerini hiç çekinmeden, açık yüreklilikle dile getiren günümüzün en popüler isimlerden İrem Derici yeni şarkısı "Gidelim Mi Buradan"ın tanıtımında beklenmedik bir engelle karşılaşmıştı bildiğiniz gibi.

Dobralığıyla nam salan, tepkilerini hiç çekinmeden, açık yüreklilikle dile getiren günümüzün en popüler isimlerden İrem Derici yeni şarkısı "Gidelim Mi Buradan"ın tanıtımında beklenmedik bir engelle karşılaşmıştı bildiğiniz gibi.

Şarkısının tanıtımı Instagram'a getirilen erişim engeline denk gelen İrem Derici bu talihsizliğe son derece sinirlenmiş ve ilk günden bu yana tepkileriyle gündeme gelmişti.

Şarkısının tanıtımı Instagram'a getirilen erişim engeline denk gelen İrem Derici bu talihsizliğe son derece sinirlenmiş ve ilk günden bu yana tepkileriyle gündeme gelmişti.

Daha önce ettiği Türkçe küfürle durumu eleştiren isim ardından hızını alamayıp Azerice küfür etmişti👇

Şarkısını tanıtamamanın derdine düşen İrem Derici'ye bir X kullanıcısı teselli oldu! Kısıtlama getirilmeden önce anasayfasında en son İrem Derici'nin şarkısı takılı kalan X kullanıcısı yaptığı paylaşıma şarkıcıyı etiketledi.

Şarkısını tanıtamamanın derdine düşen İrem Derici'ye bir X kullanıcısı teselli oldu! Kısıtlama getirilmeden önce anasayfasında en son İrem Derici'nin şarkısı takılı kalan X kullanıcısı yaptığı paylaşıma şarkıcıyı etiketledi.
twitter.com

X kullanıcısına cevap olarak "dinle bari bi b*ka yarasın"diyen Derici kahkahaya boğdu!

X kullanıcısına cevap olarak "dinle bari bi b*ka yarasın"diyen Derici kahkahaya boğdu!
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
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elissa el nur khoury

artık hiçbir şarkısı tutmuyor

Feridun Bayoğlu

Eskiden kaliteli pop şarkıcısı diyince onu kabul ederdim. Ama eskiden.