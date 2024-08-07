Instagram Yasağı Yeni Şarkısının Tanıtımına Denk Gelen İrem Derici X Kullanıcısına Verdiği Yanıtla Güldürdü

Instagram'a getirilen erişim engeline en çok tepki gösteren isimlerden biri olan İrem Derici önce ettiği küfürle ardından Azerice tepkiyle adından bahsettirmişti. Yeni şarkısının tanıtımlarına denk gelen erişim engeli yüzünden tepkilerinin ardı arkası kesilmeyen İrem Derici bir X kullanıcısına verdiği cevapla güldürdü.