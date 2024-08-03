Küplere Bindi: Instagram'a Getirilen Erişim Engeline Sinirlenen İrem Derici Bu Sefer de Azerice Küfür Etti!
Küplere Bindi: Instagram'a Getirilen Erişim Engeline Sinirlenen İrem Derici Bu Sefer de Azerice Küfür Etti!
Instagram'a getirilen erişim engeli sonrası ünlülerin pek çoğu tepkilerini göstermiş ve bu duruma sessiz kalmamıştı. Açık sözlülüğü ile tanınan İrem Derici de küfürlü tepkisiyle gündem olmuştu. Instagram'ı elinden alınan Derici hem şarkısının reklamını yapamadığı için hem de beğenisiz kaldığı için bu sefer tepkisini Azerice küfür ile gösterdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şarkıcı İrem Derici, dürüstlüğü ve açık sözlülüğü ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti! Son dönemdeki açıklamalarıyla gündemde olan Derici, sahne performansları ve şarkılarının dışında olay olan sözleriyle ilgi çekmeye son hızda devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıyafetleriyle, aşk hayatıyla ve sansasyon yaratan sözleriyle sosyal medyanın ve magazin manşetlerinin en sevilen isimlerinden olan İrem Derici Instagram'ın kapatılmasına sessiz kalmamıştı.
Yeni şarkısının tanıtımı Instagram'ın kapatılmasına denk gelen isim küfürlü tepkisiyle anında gündem olmuştu.
Hızını alamayan Derici, engelleri aşarak Instagram'a girdi ve yeni bir post paylaştı! Mayolu karesinin altına beğenilerden mahrum kaldığı için "Instagram!a erişim engeli var diye diye şu başyapıt kareler sinek kakası kadar like alacak" ifadeleriyle isyan eden isim dur durak bilmedi.
Bu sefer Türkçe küfür değil de Azerice küfür eden isim, "Bele vaziyetin içine soxum." yazarak tepki gösterdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın