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Küplere Bindi: Instagram'a Getirilen Erişim Engeline Sinirlenen İrem Derici Bu Sefer de Azerice Küfür Etti!

Küplere Bindi: Instagram'a Getirilen Erişim Engeline Sinirlenen İrem Derici Bu Sefer de Azerice Küfür Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 15:05

Instagram'a getirilen erişim engeli sonrası ünlülerin pek çoğu tepkilerini göstermiş ve bu duruma sessiz kalmamıştı. Açık sözlülüğü ile tanınan İrem Derici de küfürlü tepkisiyle gündem olmuştu. Instagram'ı elinden alınan Derici hem şarkısının reklamını yapamadığı için hem de beğenisiz kaldığı için bu sefer tepkisini Azerice küfür ile gösterdi!

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Şarkıcı İrem Derici, dürüstlüğü ve açık sözlülüğü ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti! Son dönemdeki açıklamalarıyla gündemde olan Derici, sahne performansları ve şarkılarının dışında olay olan sözleriyle ilgi çekmeye son hızda devam ediyor.

Şarkıcı İrem Derici, dürüstlüğü ve açık sözlülüğü ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti! Son dönemdeki açıklamalarıyla gündemde olan Derici, sahne performansları ve şarkılarının dışında olay olan sözleriyle ilgi çekmeye son hızda devam ediyor.

Kıyafetleriyle, aşk hayatıyla ve sansasyon yaratan sözleriyle sosyal medyanın ve magazin manşetlerinin en sevilen isimlerinden olan İrem Derici Instagram'ın kapatılmasına sessiz kalmamıştı.

Kıyafetleriyle, aşk hayatıyla ve sansasyon yaratan sözleriyle sosyal medyanın ve magazin manşetlerinin en sevilen isimlerinden olan İrem Derici Instagram'ın kapatılmasına sessiz kalmamıştı.

Yeni şarkısının tanıtımı Instagram'ın kapatılmasına denk gelen isim küfürlü tepkisiyle anında gündem olmuştu.

Yeni şarkısının tanıtımı Instagram'ın kapatılmasına denk gelen isim küfürlü tepkisiyle anında gündem olmuştu.

Detaylardan burada bahsettik 👇

Hızını alamayan Derici, engelleri aşarak Instagram'a girdi ve yeni bir post paylaştı! Mayolu karesinin altına beğenilerden mahrum kaldığı için "Instagram!a erişim engeli var diye diye şu başyapıt kareler sinek kakası kadar like alacak" ifadeleriyle isyan eden isim dur durak bilmedi.

Hızını alamayan Derici, engelleri aşarak Instagram'a girdi ve yeni bir post paylaştı! Mayolu karesinin altına beğenilerden mahrum kaldığı için "Instagram!a erişim engeli var diye diye şu başyapıt kareler sinek kakası kadar like alacak" ifadeleriyle isyan eden isim dur durak bilmedi.

Bu sefer Türkçe küfür değil de Azerice küfür eden isim, "Bele vaziyetin içine soxum." yazarak tepki gösterdi!

Bu sefer Türkçe küfür değil de Azerice küfür eden isim, "Bele vaziyetin içine soxum." yazarak tepki gösterdi!
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