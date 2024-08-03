Küplere Bindi: Instagram'a Getirilen Erişim Engeline Sinirlenen İrem Derici Bu Sefer de Azerice Küfür Etti!

Instagram'a getirilen erişim engeli sonrası ünlülerin pek çoğu tepkilerini göstermiş ve bu duruma sessiz kalmamıştı. Açık sözlülüğü ile tanınan İrem Derici de küfürlü tepkisiyle gündem olmuştu. Instagram'ı elinden alınan Derici hem şarkısının reklamını yapamadığı için hem de beğenisiz kaldığı için bu sefer tepkisini Azerice küfür ile gösterdi!