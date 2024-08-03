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Sunucu Murat Ceylan'ın Şarkı Söylediği Anlar Kötü Kariyer Yönetimine Yorulunca Goygoycular Hızını Alamadı

Sunucu Murat Ceylan'ın Şarkı Söylediği Anlar Kötü Kariyer Yönetimine Yorulunca Goygoycular Hızını Alamadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 14:02

Survivor yarışmasında gösterdiği başarı sonrası yakışıklılığıyla ve yetenekleriyle gönüllere yerleşen Murat Ceylan kısa sürede popülerlik kazanmış yarışmacılardan biri haline gelmişti. Survivor'a katılan diğer isimler gibi başarılı bir kariyer yönetimi izleyemeyen ve yarışma sunuculuk yapan Murat Ceylan X kullanıcılarının diline düştü.

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Survivor yarışmasında Hilmicem ile olan dostluğunun yanı sıra yakışıklılığı ve yetenekleriyle henüz ülkeye dönmeden adını herkeslere duyuran Murat Ceylan, beyefendi tavırlarıyla yarışmanın en sevilen isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

Survivor yarışmasında Hilmicem ile olan dostluğunun yanı sıra yakışıklılığı ve yetenekleriyle henüz ülkeye dönmeden adını herkeslere duyuran Murat Ceylan, beyefendi tavırlarıyla yarışmanın en sevilen isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

Survivor, çoğu yarışmacı için bir şöhret kapısı ve kendilerini tanıtabilecekleri bir platform olarak görülürken, Aleyna Kalaycıoğlu, Cemal Can Canseven gibi birçok ismin kariyerini şekillendirmede bir basamak olmaya devam ediyor bildiğiniz gibi.

Survivor, çoğu yarışmacı için bir şöhret kapısı ve kendilerini tanıtabilecekleri bir platform olarak görülürken, Aleyna Kalaycıoğlu, Cemal Can Canseven gibi birçok ismin kariyerini şekillendirmede bir basamak olmaya devam ediyor bildiğiniz gibi.

Çoğu kişi Murat Ceylan'ın da bu yollardan geçerek oyunculuk yapabileceğini ya da müthiş sesininin avantajlarını kullanabileceğini düşünürken kendisi yarışmada boy göstermeye ve sunuculuk yapmaya odaklanmıştı.

Çoğu kişi Murat Ceylan'ın da bu yollardan geçerek oyunculuk yapabileceğini ya da müthiş sesininin avantajlarını kullanabileceğini düşünürken kendisi yarışmada boy göstermeye ve sunuculuk yapmaya odaklanmıştı.

YouTube'da yayınladığı "Which Way" isimli parçasıyla hem oyunculuk yeteneklerini hem de sesini kanıtlayan isim sevenlerine umut verse de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara daha çok ağırlık verir olmuştu. Sunucunun Instagram'dan Love Me Again şarkısını söylerken paylaştığı o video "kötü kariyer yönetimine" yoruldu.

YouTube'da yayınladığı "Which Way" isimli parçasıyla hem oyunculuk yeteneklerini hem de sesini kanıtlayan isim sevenlerine umut verse de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara daha çok ağırlık verir olmuştu. Sunucunun Instagram'dan Love Me Again şarkısını söylerken paylaştığı o video "kötü kariyer yönetimine" yoruldu.

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X kullanıcıları hızını alamadı👇

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