Sunucu Murat Ceylan'ın Şarkı Söylediği Anlar Kötü Kariyer Yönetimine Yorulunca Goygoycular Hızını Alamadı

Survivor yarışmasında gösterdiği başarı sonrası yakışıklılığıyla ve yetenekleriyle gönüllere yerleşen Murat Ceylan kısa sürede popülerlik kazanmış yarışmacılardan biri haline gelmişti. Survivor'a katılan diğer isimler gibi başarılı bir kariyer yönetimi izleyemeyen ve yarışma sunuculuk yapan Murat Ceylan X kullanıcılarının diline düştü.