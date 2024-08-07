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Ülkemizdeki Instagram Kullanıcılarının Miktarını Öğrenen Gülben Ergen Takipçi Sayısını Tiye Aldı

Ülkemizdeki Instagram Kullanıcılarının Miktarını Öğrenen Gülben Ergen Takipçi Sayısını Tiye Aldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 09:59

Instagram'a getirilen erişim engeli sonrası şarkıcı Gülben Ergen de duruma sesini çıkartan isimlerden biri olmuştu. 2 Ağustos'ta getirilen engel sonrası Instagram'ın önemi bir kez daha fark edilirken uygulamayı ülkemizde kullanan kişi miktarını duyan Gülben Erken takipçi sayısını tiye aldı.

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Getirilen erişim engeli sonrası en çok kullanılan ve sevilen uygulamalardan biri olan Instagram kapatılmış, ünlü isimlerden de duruma tepkiler gecikmemişti.

Getirilen erişim engeli sonrası en çok kullanılan ve sevilen uygulamalardan biri olan Instagram kapatılmış, ünlü isimlerden de duruma tepkiler gecikmemişti.

Türkiye genelinde uygulamaya getirilen erişim engeli, birçok kullanıcının hesaplarına ve paylaşımlarına ulaşmasını kısıtlarken Gülben Ergen de tepkisini sık sık dile getirir olmuştu.

Türkiye genelinde uygulamaya getirilen erişim engeli, birçok kullanıcının hesaplarına ve paylaşımlarına ulaşmasını kısıtlarken Gülben Ergen de tepkisini sık sık dile getirir olmuştu.

Ergen'in 6 Şubat depreminde ve Çocuklar Gülsün Diye derneğine topladığı bağışlar sürecinde Instagram'ın ne denli etkisi olduğunu anlattığı paylaşımının detaylarından da bu yazımızda bahsetmiştik:

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun açıklamasının ardından erişim engelinin devam edeceğini öğrenen Gülben Ergen bu kez çok sinirlenmiş ve "58 milyon kişi olarak ne istedik ve alamadık?" tepkisinde bulunmuştu.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun açıklamasının ardından erişim engelinin devam edeceğini öğrenen Gülben Ergen bu kez çok sinirlenmiş ve "58 milyon kişi olarak ne istedik ve alamadık?" tepkisinde bulunmuştu.

Gülben Ergen'in çıkışından da bu yazımızda bahsetmiştik 👇

Ülkemizde Instagram uygulamasının 57 milyon kişi tarafından kullanıldığını öğrenen Gülben Ergen bu sefer havayı yumuşattı ve esprili bir paylaşımda bulundu!

Ülkemizde Instagram uygulamasının 57 milyon kişi tarafından kullanıldığını öğrenen Gülben Ergen bu sefer havayı yumuşattı ve esprili bir paylaşımda bulundu!
twitter.com

Instagram uygulamasında 5,6 milyon takipçisi olan isim "kendimi havalı sanıyordum" diyerek takipçi sayısını tiye aldı!

Instagram uygulamasında 5,6 milyon takipçisi olan isim "kendimi havalı sanıyordum" diyerek takipçi sayısını tiye aldı!
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Gülben Ergen tweetin altına gelen yorumları da cevapsız bırakmadı tabii!

Gülben Ergen tweetin altına gelen yorumları da cevapsız bırakmadı tabii!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

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