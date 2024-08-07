Ülkemizdeki Instagram Kullanıcılarının Miktarını Öğrenen Gülben Ergen Takipçi Sayısını Tiye Aldı

Instagram'a getirilen erişim engeli sonrası şarkıcı Gülben Ergen de duruma sesini çıkartan isimlerden biri olmuştu. 2 Ağustos'ta getirilen engel sonrası Instagram'ın önemi bir kez daha fark edilirken uygulamayı ülkemizde kullanan kişi miktarını duyan Gülben Erken takipçi sayısını tiye aldı.