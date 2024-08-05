Gülben Ergen, Instagram Görüşmesinde İstedikleri Sonucu Alamadıklarını Söyleyen Ulaştırma Bakanı'na Sert Çıktı
Gülben Ergen, Instagram Görüşmesinde İstedikleri Sonucu Alamadıklarını Söyleyen Ulaştırma Bakanı'na Sert Çıktı
Instagram'a gelen erişim engeline tepkisini birden çok kez dile getiren Gülben Ergen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 'istediğimiz sonucu alamadık, Instagram konusunda bir ilerleme yok' açıklamasının ardından kendine hakim olamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 Ağustos'ta Instagram'a getirilen erişim engeli ülkeyi ayağa kaldırmış, büyük tepkiye sebep olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun bugün saat 13.00'te Instagram'ın yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kabine toplantısı da 15.30'da başlamıştı.
Instagram'a erişim engeli getirildiğinden beri tepkisini birden çok kez net bir şekilde dile getiren isimlerden biri de Gülben Ergen'di.
Geçtiğimiz dakikalarda, Instagram'la ilgili herhangi bir açılma kararı olmadığını öğrenen, bir de Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun "istedikleri sonucu" alamadıklarını söylediği açıklamayı gören Gülben Ergen, sinirlerine hakim olmadı.
Direkt olarak Bakan'a seslenen ünlü şarkıcı, "Ulaştırma Bakanlığı biz bu altı saat süren görüşmenizden ne istedik ve alamadık? Öğrenebilir miyiz 58 milyon kişi olarak ? Başka görüşmeniz olacak mı?" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın