Gülben Ergen, Instagram Görüşmesinde İstedikleri Sonucu Alamadıklarını Söyleyen Ulaştırma Bakanı'na Sert Çıktı

Instagram'a gelen erişim engeline tepkisini birden çok kez dile getiren Gülben Ergen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 'istediğimiz sonucu alamadık, Instagram konusunda bir ilerleme yok' açıklamasının ardından kendine hakim olamadı.