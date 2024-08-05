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Gülben Ergen, Instagram Görüşmesinde İstedikleri Sonucu Alamadıklarını Söyleyen Ulaştırma Bakanı'na Sert Çıktı

Gülben Ergen, Instagram Görüşmesinde İstedikleri Sonucu Alamadıklarını Söyleyen Ulaştırma Bakanı'na Sert Çıktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
05.08.2024 - 20:22

Instagram'a gelen erişim engeline tepkisini birden çok kez dile getiren Gülben Ergen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 'istediğimiz sonucu alamadık, Instagram konusunda bir ilerleme yok' açıklamasının ardından kendine hakim olamadı.

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2 Ağustos'ta Instagram'a getirilen erişim engeli ülkeyi ayağa kaldırmış, büyük tepkiye sebep olmuştu.

2 Ağustos'ta Instagram'a getirilen erişim engeli ülkeyi ayağa kaldırmış, büyük tepkiye sebep olmuştu.

Instagram'ın 'katalog suçlara uymadığı' gerekçesiyle erişime kapatıldığı, katalog suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi maddeler olduğu belirtilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun bugün saat 13.00'te Instagram'ın yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kabine toplantısı da 15.30'da başlamıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun bugün saat 13.00'te Instagram'ın yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kabine toplantısı da 15.30'da başlamıştı.

Toplantı 6 saat sürdü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan ise 'Instagram konusunda istediğimiz sonucu alamadık' açıklaması geldi.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Instagram'a erişim engeli getirildiğinden beri tepkisini birden çok kez net bir şekilde dile getiren isimlerden biri de Gülben Ergen'di.

Instagram'a erişim engeli getirildiğinden beri tepkisini birden çok kez net bir şekilde dile getiren isimlerden biri de Gülben Ergen'di.

Ergen'in 6 Şubat depreminde ve Çocuklar Gülsün Diye derneğine topladığı bağışlar sürecinde Instagram'ın ne denli etkisi olduğunu anlattığı paylaşımının detaylarından da bu yazımızda bahsetmiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda, Instagram'la ilgili herhangi bir açılma kararı olmadığını öğrenen, bir de Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun "istedikleri sonucu" alamadıklarını söylediği açıklamayı gören Gülben Ergen, sinirlerine hakim olmadı.

Geçtiğimiz dakikalarda, Instagram'la ilgili herhangi bir açılma kararı olmadığını öğrenen, bir de Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun "istedikleri sonucu" alamadıklarını söylediği açıklamayı gören Gülben Ergen, sinirlerine hakim olmadı.

Direkt olarak Bakan'a seslenen ünlü şarkıcı, "Ulaştırma Bakanlığı biz bu altı saat süren görüşmenizden ne istedik ve alamadık? Öğrenebilir miyiz 58 milyon kişi olarak ? Başka görüşmeniz olacak mı?" dedi.

Direkt olarak Bakan'a seslenen ünlü şarkıcı, "Ulaştırma Bakanlığı biz bu altı saat süren görüşmenizden ne istedik ve alamadık? Öğrenebilir miyiz 58 milyon kişi olarak ? Başka görüşmeniz olacak mı?" dedi.
twitter.com

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