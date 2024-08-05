Bakan Instagram Kararını Açıkladı: "Instagram Konusunda İlerleme Olacağını Düşünmüyoruz"
Bakan Instagram Kararını Açıkladı: "Instagram Konusunda İlerleme Olacağını Düşünmüyoruz"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Tam istediğimiz sonucu almış değiliz takip ediyoruz aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz' dedi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, engel kararının ardından Instagram yetkilileriyle yaptıkları görüşme sonrası açıklama yaptı.
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Bakan Uraloğlu kapalı olarak Instagram ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Instagram konusunda tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz. Aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz.”
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