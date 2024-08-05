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Bakan Instagram Kararını Açıkladı: "Instagram Konusunda İlerleme Olacağını Düşünmüyoruz"

Bakan Instagram Kararını Açıkladı: "Instagram Konusunda İlerleme Olacağını Düşünmüyoruz"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
05.08.2024 - 19:29 Son Güncelleme: 05.08.2024 - 19:43

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Tam istediğimiz sonucu almış değiliz takip ediyoruz aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz' dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, engel kararının ardından Instagram yetkilileriyle yaptıkları görüşme sonrası açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, engel kararının ardından Instagram yetkilileriyle yaptıkları görüşme sonrası açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu kapalı olarak Instagram ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bakan Uraloğlu kapalı olarak Instagram ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Instagram konusunda tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz. Aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz.”

"Instagram konusunda tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz. Aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz.”
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