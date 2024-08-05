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VPN Uygulamalarının İndirme Rekorları Kırmasıyla Yetişkin Sitelerinde Yükseliş Gözlemlendi

VPN Uygulamalarının İndirme Rekorları Kırmasıyla Yetişkin Sitelerinde Yükseliş Gözlemlendi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.08.2024 - 13:41

Instagram'ın BTK tarafından engellenmesi markalardan devlet kurumlarına kimseyi durdurabilmiş gibi gözükmüyor. VPN uygulamaları uygulama marketlerinde en tepelerde yer alıyor. Ancak bu kadar fazla VPN kullanımında bir veri daha dikkatleri çekti.

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Instagram'ın kapatılmasıyla ücretli veya ücretsiz VPN servisleri hiç olmadığı kadar popüler. Eş dost sohbetlerinde bile hangi VPN üzerine konuşmalar yapılıyor.

Instagram'ın kapatılmasıyla ücretli veya ücretsiz VPN servisleri hiç olmadığı kadar popüler. Eş dost sohbetlerinde bile hangi VPN üzerine konuşmalar yapılıyor.

Uygulama marketlerinin tepelerinde eskiden sosyal mecralar, banka uygulamaları varken artık bu servisler var.

Uygulama marketlerinin tepelerinde eskiden sosyal mecralar, banka uygulamaları varken artık bu servisler var.

Bir Twitter kullanıcısı da bunun bir güvenlik riski doğurduğunu savundu.

Bir Twitter kullanıcısı da bunun bir güvenlik riski doğurduğunu savundu.
twitter.com

Bir bilgi de ünlü bir yetişkin sitesinin grafiğiyle ilgiliydi. Instagram'ın kapanmasıyla adeta siteye ziyaretçi akını oluşmuş gibi görünüyor.

Bir bilgi de ünlü bir yetişkin sitesinin grafiğiyle ilgiliydi. Instagram'ın kapanmasıyla adeta siteye ziyaretçi akını oluşmuş gibi görünüyor.
twitter.com

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