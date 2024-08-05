VPN Uygulamalarının İndirme Rekorları Kırmasıyla Yetişkin Sitelerinde Yükseliş Gözlemlendi
VPN Uygulamalarının İndirme Rekorları Kırmasıyla Yetişkin Sitelerinde Yükseliş Gözlemlendi
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Instagram'ın kapatılmasıyla ücretli veya ücretsiz VPN servisleri hiç olmadığı kadar popüler. Eş dost sohbetlerinde bile hangi VPN üzerine konuşmalar yapılıyor.
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Uygulama marketlerinin tepelerinde eskiden sosyal mecralar, banka uygulamaları varken artık bu servisler var.
Bir Twitter kullanıcısı da bunun bir güvenlik riski doğurduğunu savundu.
Bir bilgi de ünlü bir yetişkin sitesinin grafiğiyle ilgiliydi. Instagram'ın kapanmasıyla adeta siteye ziyaretçi akını oluşmuş gibi görünüyor.
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