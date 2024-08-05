Instagram Açılıyor mu? Bakan Uraloğlu, Instagram Yetkilileriyle Masaya Oturuyor!
Instagram Açılıyor mu? Bakan Uraloğlu, Instagram Yetkilileriyle Masaya Oturuyor!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun saat 13.00'te erişim engeli getirilen Instagram'ın yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile Instagram temsilcileri bugün saat 13.00'te bir görüşme yapacak.
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Bakan Uraloğlu, "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" açıklaması yaptı.
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımı 👇
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024'te Instagram'a erişim engeli getirmişti.
Instagram'ın "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi. Katalog suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi maddeler var.
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