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Gazeteci Uğur Dündar, Instagram'ın Kapalı Kalmasının Türk Ekonomisine Maliyetini Yazdı!

Gazeteci Uğur Dündar, Instagram'ın Kapalı Kalmasının Türk Ekonomisine Maliyetini Yazdı!

Instagram
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.08.2024 - 19:01

Ünlü gazeteci Uğur Dündar, Instagram'ın kapalı kalmasınını Türkiye ekonomisine günlük maliyeti 1,9 milyar lira olduğunu yazdı. Dündar ayrıca 'Instagram 52 gün kapalı kalırsa Türkiye tasarruf paketi kadar zarar edecek' ifadelerini kullandı. 

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Türkiye'de son iki gündür en çok duyduğumuz soruların başında, "Instagram neden kapandı?" ve "Instagram ne zaman açılacak?" gibi ifadeler var.

Türkiye'de son iki gündür en çok duyduğumuz soruların başında, "Instagram neden kapandı?" ve "Instagram ne zaman açılacak?" gibi ifadeler var.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024'te Instagram'a erişim engeli getirdi. Engelin ne zaman kaldırılacağı bilinmiyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024'te Instagram'a erişim engeli getirdi. Engelin ne zaman kaldırılacağı bilinmiyor.

Instagram'ın "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi.

Instagram'ın "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi.

Katalog suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi maddeler var.

Insagram'ın kapatılmasına dikkat çeken bir tepki ise gazeteci Uğur Dündar'dan geldi. Dündar, "Yasaklanan Instagram, Yoksullaşan Türkiye!.." başlıklı paylaşımında Instagram'ın kapalı kalmasının Türk ekonomisine maliyetini verdi.

Insagram'ın kapatılmasına dikkat çeken bir tepki ise gazeteci Uğur Dündar'dan geldi. Dündar, "Yasaklanan Instagram, Yoksullaşan Türkiye!.." başlıklı paylaşımında Instagram'ın kapalı kalmasının Türk ekonomisine maliyetini verdi.

Dündar paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Instagram’ın kapalı kalmasının Türkiye ekonomisine günlük maliyeti: 1,9 milyar lira."

Dündar paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Instagram’ın kapalı kalmasının Türkiye ekonomisine günlük maliyeti: 1,9 milyar lira."
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“Kamuda Tasarruf Paketi”nin toplam boyutu 100 milyar liraydı. Eğer Instagram sadece 52 gün kapalı kalırsa Türkiye tasarruf paketi kadar zarar edecek."

“Kamuda Tasarruf Paketi”nin toplam boyutu 100 milyar liraydı. Eğer Instagram sadece 52 gün kapalı kalırsa Türkiye tasarruf paketi kadar zarar edecek."

"Instagram'a konulan yasak en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ekonomilerini etkileyecek. İnstagram'ı hemen açın!.."

"Instagram'a konulan yasak en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ekonomilerini etkileyecek. İnstagram'ı hemen açın!.."

Uğur Dündar'ın Instagram paylaşımı 👇

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