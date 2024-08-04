Gazeteci Uğur Dündar, Instagram'ın Kapalı Kalmasının Türk Ekonomisine Maliyetini Yazdı!

Ünlü gazeteci Uğur Dündar, Instagram'ın kapalı kalmasınını Türkiye ekonomisine günlük maliyeti 1,9 milyar lira olduğunu yazdı. Dündar ayrıca 'Instagram 52 gün kapalı kalırsa Türkiye tasarruf paketi kadar zarar edecek' ifadelerini kullandı.