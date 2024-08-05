Küresel Piyasalar Tepetaklak: Asya'da Tarihi Düşüş, Bitcoin Yıkıldı, BIST Devre Kesti, Dolar/TL Gidiyor!
Küresel Piyasalar Tepetaklak: Asya'da Tarihi Düşüş, Bitcoin Yıkıldı, BIST Devre Kesti, Dolar/TL Gidiyor!
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ABD'de resesyon endişesinin artması Asya piyasalarında, tarihi bir düşüşün yaşanmasına neden olurken, Japon pay piyasalarında, düşüş yüzde 10'u aştı, Güney Kore'de ise yüzde 10'a yaklaştı.
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Japonya borsası son 37 yılın, Tayvan borsası ise son 57 yılın en kötü gününü yaşadı.
Küresel piyasalarda da resesyon endişesi ve jeopolitik gerilimlerle satışlar derinleşti.
Bitcoin, yüzde 13'ün üzerinde düşüşle şubat ayından bu yana ilk kez 49 bin doların altına indi.
Ethereum'daki düşüş ise yüzde 20'yi buldu. Son 24 saatte kripto piyasasından toplam 1 milyar dolar silindi.
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Dolar/TL küresel piyasalardaki artan gerginlik nedeniyle yüzde 0,2 artışla 33,2840 seviyesinden güne başladı.
Euro/TL kuru ise haftayı 36,3410 liradan açtı.
Borsa İstanbul tarafından da işler istenildiği gibi gitmiyor. BIST 100 endeksi haftaya yüzde 6 düşüşle 9769 puandan başladı. Düşüşün ardından Borsa İstanbul tüm işlemlerin durdurulduğunu açıkladı.
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