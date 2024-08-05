TÜİK Temmuz Ayı Enflasyonunu Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 61,78'e İndi!
TÜİK Temmuz Ayı Enflasyonunu Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 61,78'e İndi!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı.
Enflasyon temmuz ayında aylık bazda yüzde 3,23 artış kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 61,78'e geriledi.
Ekonomistler veriler öncesi bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyordu.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 3,23.
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Bu rakam Haziran ayında aylık enflasyon yüzde 1,64 seviyesine kadar düşmüştü.
Yıllık enflasyonda ise yavaşlama ivmesinin devam ettiği görüldü. TÜİK verilerine göre, Temmuz'da yıllık enflasyon yüzde 61,78 olarak gerçekleşti.
Temmuz ayında elektrik faturalarına gelen yüzde 38'lik zam enflasyonda da etkili oldu. Bu zamla birlikte aylık en yüksek artış yüzde 8,08 ile konut grubunda yaşandı.
Alkollü içecekler ve tütün tarafında yapılan ÖTV zammının etkisi de enflasyonda net şekilde görüldü. Temmuz'da konuttan sonra en yüksek fiyat artışları bu grupta oldu. Temmuz'da alkollü içecekler ve tütün grubunda aylık artış yüzde 5,84 olarak gerçekleşti.
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Ekonomistlerin beklentisi Temmuz'da aylık enflasyonun yüzde 3,3 olacağı yönündeydi. Yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 62 olarak belirlenmişti.
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