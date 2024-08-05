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Konut ve Araç Satışında Yeni Dönem: E-Devlet Üzerinden Emlakçıya Yetki Verilecek!

Konut ve Araç Satışında Yeni Dönem: E-Devlet Üzerinden Emlakçıya Yetki Verilecek!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.08.2024 - 08:58

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konut ve araç satışında yeni dönem 15 Eylül 2024 itibarıyla yeni dönemin başlayacağını açıkladı. 

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri'de gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda konut ve araç satışlarına ilişkin yeni düzenlemeyi anlattı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri'de gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda konut ve araç satışlarına ilişkin yeni düzenlemeyi anlattı.

Ömer Bolat, "İnşallah 15 Eylül'de yeni bir düzenleme başlayacak. Emlakta, ilan sitelerinde doğrulanmış ilan dönemine geçilecek. Böylece ilan sitelerinde gördüğünüz ilanların hiçbiri katakulli ya da tüketiciyi aldatmaya yönelik olmayacak" ifadelerini kullandı.

Ömer Bolat, "İnşallah 15 Eylül'de yeni bir düzenleme başlayacak. Emlakta, ilan sitelerinde doğrulanmış ilan dönemine geçilecek. Böylece ilan sitelerinde gördüğünüz ilanların hiçbiri katakulli ya da tüketiciyi aldatmaya yönelik olmayacak" ifadelerini kullandı.

Ömer Bolat şöyle devam etti: "Yeni dönemde konut satacak kişi, e-devlet üzerinde gayrimenkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendirecek. Yetkilendirilmiş emlakçılar, bu satışlara aracılık edecek."

Ömer Bolat şöyle devam etti: "Yeni dönemde konut satacak kişi, e-devlet üzerinde gayrimenkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendirecek. Yetkilendirilmiş emlakçılar, bu satışlara aracılık edecek."

"Otomotivde de aynı sistemi getireceğiz. Önce emlak ile ilgili olanı yayınlayacağız. Kısa bir süre sonra, 1-2 hafta sonra da bunu otomotiv sektöründe uygulayacağız."

"Otomotivde de aynı sistemi getireceğiz. Önce emlak ile ilgili olanı yayınlayacağız. Kısa bir süre sonra, 1-2 hafta sonra da bunu otomotiv sektöründe uygulayacağız."

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