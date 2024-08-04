Yusuf Dikeç'in Olimpiyatlarda Atış Yaptığı Kağıdın Küçüklüğü Görenleri Şaşkına Çevirdi!
Yusuf Dikeç'in Olimpiyatlarda Atış Yaptığı Kağıdın Küçüklüğü Görenleri Şaşkına Çevirdi!
Paris Olimpiyatları'nda damga vuran milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in atış yaptığı hedeflerin küçüklüğü görenleri hayrete düşürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tek eli cebinde soğukkanlı tavrı ve okuma gözlükleriyle atış yaparak Paris Olimpiyatları'nda damga vuran milli sporcumuz Yusuf Dikeç'i artık tanımayanınız yoktur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dikeç, partneri Şevval İlayda Tarhan Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatarak gümüş madalyayı getirmişti.
Hatta öyle ki Twitter'da yabancılar tarafından yapılan "Türkiye 51 yaşındaki bir adamı özel lensleri, göz koruması ya da kulak koruması olmadan gönderdi ve gümüş madalya aldı", "Türkiye Hitman'i mi gönderdi?" gibi yorumlar yüzmilyonlarca görüntülenmeye ulaştı.
Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'ın bile hakkında paylaşım yaptığı Yusuf Dikeç ve atıcılık sporu ile ilgili bugün oldukça ilginç bir bilgi daha ortaya çıktı.
Hepimizin ekranda izlerken sanal olarak gördüğü atıcılıktaki hedef kağıdının boyutu görenleri şaşkına çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya sitelerinde paylaşılan görüntülerde atış yapılan kağıtların oldukça ufak olduğu görülüyor.
Söz konusu görselde atıcılıkta kullanılan silah ile atış kağıdının yan yana durduğu anlar yer alıyor 👇
Hedef kağıtları ve Yusuf Dikeç'in başarısı ile ilgili öne çıkan bazı yorumlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın