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Fabrikaya Girip Doğal Gaz Faturasına Kadar İncelediler: Büyük Sigara Firmasına Rekor Ceza!

Fabrikaya Girip Doğal Gaz Faturasına Kadar İncelediler: Büyük Sigara Firmasına Rekor Ceza!

sigara
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.08.2024 - 12:27

Son dönemde artan vergi denetimlerinde bir sigara firmasına rekor ceza geldiği belirtiliyor. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Vergi Denetim Kurulu, kayıt dışı hasılat elde ettiği belirlenen bir sigara üreticisine 6 milyar liralık ceza kesti. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Ekonomide rasyonel politikalara dönüşle birlikte vergi toplama konusunda da sıkı denetimlere başlandı.

Ekonomide rasyonel politikalara dönüşle birlikte vergi toplama konusunda da sıkı denetimlere başlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Mehmet Şimşek daha önce katıldığı birçok televizyon programında "çok kazanandan çok vergi alınması" prensibi doğrultusunda denetimlerin artacağını söylemişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Mehmet Şimşek daha önce katıldığı birçok televizyon programında "çok kazanandan çok vergi alınması" prensibi doğrultusunda denetimlerin artacağını söylemişti.

Vergi Denetim Kurulu'nun denetimleri sırasında; kayıt dışı hasılat elde ettiği belirlenen bir sigara üreticisine 6 milyar liralık ceza kesildiği belirtiliyor.

Vergi Denetim Kurulu'nun denetimleri sırasında; kayıt dışı hasılat elde ettiği belirlenen bir sigara üreticisine 6 milyar liralık ceza kesildiği belirtiliyor.

Gecikme faiziyle bu rakamın yükselmesi bekleniyor.

Denetim kapsamında sigara üretim bantlarının kapasite ve çalışma saatlerini dikkate alarak hesaplamalar yapıldığı ayrıca işletmeninin doğal gaz, tütün ve sigara filtresi tüketimi verilerinin de karşılaştırılarak söz konusu uygunsuzluğun tespit edildiği belirtildi.

Denetim kapsamında sigara üretim bantlarının kapasite ve çalışma saatlerini dikkate alarak hesaplamalar yapıldığı ayrıca işletmeninin doğal gaz, tütün ve sigara filtresi tüketimi verilerinin de karşılaştırılarak söz konusu uygunsuzluğun tespit edildiği belirtildi.

Mehmet Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Büyük mükelleflerimizi de yakından takip ediyoruz. Denetimlerimiz tüm sektörleri kapsayacak şekilde artarak sürecek. Kayıt dışılığın önüne geçerek vergi adaletini artırmakta kararlıyız."

Mehmet Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Büyük mükelleflerimizi de yakından takip ediyoruz. Denetimlerimiz tüm sektörleri kapsayacak şekilde artarak sürecek. Kayıt dışılığın önüne geçerek vergi adaletini artırmakta kararlıyız."

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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Otto Skorzeny

Peki milletvekillerive çocuklarının işletmelerini sonra malum şahsın damadı,kızı,eşi,oğlunu,damadın babası gibi türevini işletmelerini de sıkı sıkı denetliy... Devamını Gör

Abdullah Tekin

Ağzına sağlık, bu arada gelinleri atlamışsın ! Gelinlerin babaları kardeşleri dayıları amcaları kuzenleri var da var Kral.

itisme.sicak01icloud.com

5 li çeteden sildiğiniz vergileri alsanız fena olmaz bide bu 128 milyar dolar akibeti nedir acaba

B C

Zaten kodamanlara yapılan vergi affı ve sümen altı olmasa bu ülke bu kadar patlamazdı