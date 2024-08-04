Fabrikaya Girip Doğal Gaz Faturasına Kadar İncelediler: Büyük Sigara Firmasına Rekor Ceza!

Son dönemde artan vergi denetimlerinde bir sigara firmasına rekor ceza geldiği belirtiliyor. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Vergi Denetim Kurulu, kayıt dışı hasılat elde ettiği belirlenen bir sigara üreticisine 6 milyar liralık ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı