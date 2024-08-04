Fabrikaya Girip Doğal Gaz Faturasına Kadar İncelediler: Büyük Sigara Firmasına Rekor Ceza!
Fabrikaya Girip Doğal Gaz Faturasına Kadar İncelediler: Büyük Sigara Firmasına Rekor Ceza!
Son dönemde artan vergi denetimlerinde bir sigara firmasına rekor ceza geldiği belirtiliyor. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Vergi Denetim Kurulu, kayıt dışı hasılat elde ettiği belirlenen bir sigara üreticisine 6 milyar liralık ceza kesti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ekonomide rasyonel politikalara dönüşle birlikte vergi toplama konusunda da sıkı denetimlere başlandı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Mehmet Şimşek daha önce katıldığı birçok televizyon programında "çok kazanandan çok vergi alınması" prensibi doğrultusunda denetimlerin artacağını söylemişti.
Vergi Denetim Kurulu'nun denetimleri sırasında; kayıt dışı hasılat elde ettiği belirlenen bir sigara üreticisine 6 milyar liralık ceza kesildiği belirtiliyor.
Denetim kapsamında sigara üretim bantlarının kapasite ve çalışma saatlerini dikkate alarak hesaplamalar yapıldığı ayrıca işletmeninin doğal gaz, tütün ve sigara filtresi tüketimi verilerinin de karşılaştırılarak söz konusu uygunsuzluğun tespit edildiği belirtildi.
Mehmet Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Büyük mükelleflerimizi de yakından takip ediyoruz. Denetimlerimiz tüm sektörleri kapsayacak şekilde artarak sürecek. Kayıt dışılığın önüne geçerek vergi adaletini artırmakta kararlıyız."
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Peki milletvekillerive çocuklarının işletmelerini sonra malum şahsın damadı,kızı,eşi,oğlunu,damadın babası gibi türevini işletmelerini de sıkı sıkı denetliy... Devamını Gör
Ağzına sağlık, bu arada gelinleri atlamışsın ! Gelinlerin babaları kardeşleri dayıları amcaları kuzenleri var da var Kral.
5 li çeteden sildiğiniz vergileri alsanız fena olmaz bide bu 128 milyar dolar akibeti nedir acaba
Zaten kodamanlara yapılan vergi affı ve sümen altı olmasa bu ülke bu kadar patlamazdı