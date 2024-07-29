'Dilenciler Kralı' Elazığ'dan Çıktı: Günlük Hasılatı ile Rekor Kırdı!
'Dilenciler Kralı' Elazığ'dan Çıktı: Günlük Hasılatı ile Rekor Kırdı!
Türkiye'nin 'Dilenciler Kralı' Elazığ'dan çıktı. Zabıta ekiplerine yakalanan adamın üzerinden tam 10 bin 780 lira çıktı. Söz konusu paranın dilencinin bir günlük hasılatı olduğu ifade ediliyor.
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Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polis ile işbirliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon yaptı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı.
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Ekipler tarafından toplanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına getirilerek arama yapıldı. Yapılan aramalarda sadece bir dilencinin üzerinden tam 10 bin 780 lira çıktı.
Dilencinin 10 bin 780 lirayı bir günde topladığı öğrenildi. İHA muhabiri, söz konusu anı ise işte bu kareyle kayıtlara aldı 👇
Yapılan dilenci operasyonu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Elazığ Belediyesi Zabıta Amiri Kadir Temur ise şunları söyledi: 👇
İşte o anlar 👇
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