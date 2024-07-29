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'Dilenciler Kralı' Elazığ'dan Çıktı: Günlük Hasılatı ile Rekor Kırdı!

'Dilenciler Kralı' Elazığ'dan Çıktı: Günlük Hasılatı ile Rekor Kırdı!

Dilenci
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.07.2024 - 13:46

Türkiye'nin 'Dilenciler Kralı' Elazığ'dan çıktı. Zabıta ekiplerine yakalanan adamın üzerinden tam 10 bin 780 lira çıktı. Söz konusu paranın dilencinin bir günlük hasılatı olduğu ifade ediliyor. 

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Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polis ile işbirliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon yaptı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polis ile işbirliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon yaptı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı.

Ekipler tarafından toplanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına getirilerek arama yapıldı. Yapılan aramalarda sadece bir dilencinin üzerinden tam 10 bin 780 lira çıktı.

Ekipler tarafından toplanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına getirilerek arama yapıldı. Yapılan aramalarda sadece bir dilencinin üzerinden tam 10 bin 780 lira çıktı.

Dilencinin 10 bin 780 lirayı bir günde topladığı öğrenildi. İHA muhabiri, söz konusu anı ise işte bu kareyle kayıtlara aldı 👇

Dilencinin 10 bin 780 lirayı bir günde topladığı öğrenildi. İHA muhabiri, söz konusu anı ise işte bu kareyle kayıtlara aldı 👇

Yapılan dilenci operasyonu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Elazığ Belediyesi Zabıta Amiri Kadir Temur ise şunları söyledi: 👇

Yapılan dilenci operasyonu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Elazığ Belediyesi Zabıta Amiri Kadir Temur ise şunları söyledi: 👇

'İnsanlarımızın dini duygularını istismar ederek günlük kazançlarını görüyorsunuz. Bir günde 10 bin 780 lira para kazandı. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu tür insanlara yardımda bulunmasınlar.

Asgari ücret ile çalışan bir vatandaşın 1 ayda kazandığı parayı bu vatandaşlar bir günde bu kadar para kazanıyorlar.'

İşte o anlar 👇

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