Arkadaşlık Sitesi Üzerinden Tuzağa Düşürdüler: Eve Çağırdığı Kişi Birden İçeriye 4 Adamı Aldı!
Arkadaşlık Sitesi Üzerinden Tuzağa Düşürdüler: Eve Çağırdığı Kişi Birden İçeriye 4 Adamı Aldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir evde yaşandı. 39 yaşındaki Ö.I. arkadaşlık uygulaması üzerinden 'Salih20' rumuzunu kullanan bir kızla tanışarak görüşmek istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buluşmanın ardından adam, 20 yaşlarında olduğunu iddia eden ve Ece ismini kullanan kızla birlikte kendi evine geçti. Genç kadın bir süre sonra kapının önünde duran ayakkabıları içeri alacağını söyleyerek, H.S., U.A., U.Ş. ve E.D. isimli 4 kişiyi içeri aldı.
Eve giren 4 erkek iddiaya göre Ö.I'yı darp ederek 100 bin TL değerindeki 2 cep telefonu, bilgisayarını ve banka hesabındaki parayı zorla şifreyi isteyerek aldı.
Bununla da yetinmeyen grup, adamın videolarını çekerek, "16 yaşındaki kardeşimizin bu evde ne işi var? Elinde ne var ne yok bize vereceksin. Şikayetçi olursan videoyu herkese gönderirim. Seni rezil ederiz" diyerek tehdit etti.
Şüphelilerin evden ayrılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Ö.I. şikayetçi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayatı adeta kabusa dönen Ö.I. ifadesinde, "Evden çıkarken bana doğru 'Bunu Mamak'a götürelim, dağa kaldıralım, uyuşturucu aldıktan sonra öldürürüz' dediler. Korktuğum için bağıramadım" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın