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Arkadaşlık Sitesi Üzerinden Tuzağa Düşürdüler: Eve Çağırdığı Kişi Birden İçeriye 4 Adamı Aldı!

Arkadaşlık Sitesi Üzerinden Tuzağa Düşürdüler: Eve Çağırdığı Kişi Birden İçeriye 4 Adamı Aldı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.07.2024 - 11:54 Son Güncelleme: 29.07.2024 - 12:13

Ankara'da arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığı kızı evine çağıran 39 yaşındaki Ö.İ. hayatının kabusunu yaşadı. Ö.İ'nin önce parası ve telefonu gasp edildi ardından da şantaj için özel görüntüleri çekildi.  

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Olay Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir evde yaşandı. 39 yaşındaki Ö.I. arkadaşlık uygulaması üzerinden 'Salih20' rumuzunu kullanan bir kızla tanışarak görüşmek istedi.

Olay Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir evde yaşandı. 39 yaşındaki Ö.I. arkadaşlık uygulaması üzerinden 'Salih20' rumuzunu kullanan bir kızla tanışarak görüşmek istedi.

Buluşmanın ardından adam, 20 yaşlarında olduğunu iddia eden ve Ece ismini kullanan kızla birlikte kendi evine geçti. Genç kadın bir süre sonra kapının önünde duran ayakkabıları içeri alacağını söyleyerek, H.S., U.A., U.Ş. ve E.D. isimli 4 kişiyi içeri aldı.

Buluşmanın ardından adam, 20 yaşlarında olduğunu iddia eden ve Ece ismini kullanan kızla birlikte kendi evine geçti. Genç kadın bir süre sonra kapının önünde duran ayakkabıları içeri alacağını söyleyerek, H.S., U.A., U.Ş. ve E.D. isimli 4 kişiyi içeri aldı.

Eve giren 4 erkek iddiaya göre Ö.I'yı darp ederek 100 bin TL değerindeki 2 cep telefonu, bilgisayarını ve banka hesabındaki parayı zorla şifreyi isteyerek aldı.

Eve giren 4 erkek iddiaya göre Ö.I'yı darp ederek 100 bin TL değerindeki 2 cep telefonu, bilgisayarını ve banka hesabındaki parayı zorla şifreyi isteyerek aldı.

Bununla da yetinmeyen grup, adamın videolarını çekerek, "16 yaşındaki kardeşimizin bu evde ne işi var? Elinde ne var ne yok bize vereceksin. Şikayetçi olursan videoyu herkese gönderirim. Seni rezil ederiz" diyerek tehdit etti.

Bununla da yetinmeyen grup, adamın videolarını çekerek, "16 yaşındaki kardeşimizin bu evde ne işi var? Elinde ne var ne yok bize vereceksin. Şikayetçi olursan videoyu herkese gönderirim. Seni rezil ederiz" diyerek tehdit etti.

Şüphelilerin evden ayrılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Ö.I. şikayetçi oldu.

Şüphelilerin evden ayrılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Ö.I. şikayetçi oldu.
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Hayatı adeta kabusa dönen Ö.I. ifadesinde, "Evden çıkarken bana doğru 'Bunu Mamak'a götürelim, dağa kaldıralım, uyuşturucu aldıktan sonra öldürürüz' dediler. Korktuğum için bağıramadım" dedi.

Hayatı adeta kabusa dönen Ö.I. ifadesinde, "Evden çıkarken bana doğru 'Bunu Mamak'a götürelim, dağa kaldıralım, uyuşturucu aldıktan sonra öldürürüz' dediler. Korktuğum için bağıramadım" dedi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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