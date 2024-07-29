Cumhurbaşkanlığı Verileri: Yeni Mezunların Çoğu Asgari Ücretli ve Düşük Nitelikli İşlerde
Cumhurbaşkanlığı Verileri: Yeni Mezunların Çoğu Asgari Ücretli ve Düşük Nitelikli İşlerde
'Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Üniveri' sistemi sonuçlarına göre, yeni mezun gençlerin birçoğu diplomalarından farklı işler yapıyor.
Gençlerin büyük çoğunluğu ise lisans mezunu olmalarına rağmen asgari ücretle çalışmak zorunda.
Kaynak: BirGün Gazetesi
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Türkiye'de üniversite mezunlarının büyük bölümü asgari ücret civarında ücretlerle işe başlıyor.
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Veriler üç yıl aranın ardından güncellenen 'Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Üniveri' projesinden.
Türkiye'de herhangi bir bölümden mezun olduktan sonra 25 bin TL ve altında işe başlayanların oranı yüzde 80'in üstünde.
Popüler bazı bölümlerde asgari ücretle işe başlama oranı şu şekilde 👇
Bunun yanında mezun olan gençlerin önemli bir bölümü niteliklerine uygun olmayan işlerde çalışmak zorunda.
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Mezun olduğu bölümle ilgili bir işte çalışma oranı (yüzde) şöyle: 👇
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