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Cumhurbaşkanlığı Verileri: Yeni Mezunların Çoğu Asgari Ücretli ve Düşük Nitelikli İşlerde

Cumhurbaşkanlığı Verileri: Yeni Mezunların Çoğu Asgari Ücretli ve Düşük Nitelikli İşlerde

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.07.2024 - 10:36

'Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Üniveri' sistemi sonuçlarına göre, yeni mezun gençlerin birçoğu diplomalarından farklı işler yapıyor. 

Gençlerin büyük çoğunluğu ise lisans mezunu olmalarına rağmen asgari ücretle çalışmak zorunda. 

Kaynak: BirGün Gazetesi

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Türkiye'de üniversite mezunlarının büyük bölümü asgari ücret civarında ücretlerle işe başlıyor.

Türkiye'de üniversite mezunlarının büyük bölümü asgari ücret civarında ücretlerle işe başlıyor.

Veriler üç yıl aranın ardından güncellenen 'Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Üniveri' projesinden.

Veriler üç yıl aranın ardından güncellenen 'Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Üniveri' projesinden.

Sistem üzerinden mesleklerin kazançlarını, ilk iş bulma sürelerini ve daha birçok kriteri karşılaştırmak mümkün. 

Kaynak

Türkiye'de herhangi bir bölümden mezun olduktan sonra 25 bin TL ve altında işe başlayanların oranı yüzde 80'in üstünde.

Türkiye'de herhangi bir bölümden mezun olduktan sonra 25 bin TL ve altında işe başlayanların oranı yüzde 80'in üstünde.

Asgari ücretle işe başlama oranının en düşük olduğu fakülteler arasında ise pilotaj, sınıf öğretmenliği ve İslami İlimler gibi bölümler var.

Popüler bazı bölümlerde asgari ücretle işe başlama oranı şu şekilde 👇

Popüler bazı bölümlerde asgari ücretle işe başlama oranı şu şekilde 👇

• Odyoloji: 44

• Beslenme ve Diyetetik: 40

• Fizyoterapi: 38,6

• Bankacılık ve Sigortacılık: 36,8

• Çocuk gelişimi: 36,3

• İç Mimarlık: 34,9

Psikoloji: 34,6

• Mimarlık: 33,9

• Antropoloji: 33,8

• Sosyoloji: 33,6

• İşletme Yönetimi: 33,5

• Maliye: 33,4

• Sosyal Hizmetler: 33

• Biyomühendislik: 32,8

• Kentsel Tasarım ve Peyzaj M: 32,8

• Arkeoloji: 32,7

• İletişim: 31,9

• Felsefe: 31,9

• Ziraat ve Tarım: 31,2

• Uluslararası Ticaret: 30,9

• İnşaat Mühendisliği: 30,3

• Güzel sanatlar: 30,1

• Harita Mühendisliği: 30,1

• Sağlık Yönetimi: 29,4

• İktisat: 29,3

• İşletme: 27,6

Bunun yanında mezun olan gençlerin önemli bir bölümü niteliklerine uygun olmayan işlerde çalışmak zorunda.

Bunun yanında mezun olan gençlerin önemli bir bölümü niteliklerine uygun olmayan işlerde çalışmak zorunda.
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Mezun olduğu bölümle ilgili bir işte çalışma oranı (yüzde) şöyle: 👇

Mezun olduğu bölümle ilgili bir işte çalışma oranı (yüzde) şöyle: 👇

Gemi Mühendisliği: 31,5

• Antropoloji: 22,5

• Arkeoloji: 18,9

• İktisat: 18

• Ekonometri: 16,8

• İşletme Yönetimi: 17,6

• Maliye: 17,6

• Siyaset Bilimi, Kamu Yön.: 17,5

• İşletme: 16,9

• Çalışma Ekonomisi: 15,5

• Uluslararası Ticaret: 12

Turizm: 9,4

• Bankacılık ve Sigortacılık: 9

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