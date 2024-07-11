İstanbul'da Öğrenci Akbiline Yaş Sınırı Getirildi! 30 Yaş Üstüne Sadece Yüzde 10 İndirim Olacak!
İstanbul'da Öğrenci Akbiline Yaş Sınırı Getirildi! 30 Yaş Üstüne Sadece Yüzde 10 İndirim Olacak!
İstanbul’da öğrenci İstanbulkart kullanımında yapılan indirime yaş sınırı getirildi.
Yarı yarıya olan öğrenci indirimi, 30 yaş ve üzerindeki öğrencilere artık sadce yüzde 10 olacak.
Kaynak: Sözcü
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İstanbulkart yönetmeliğinde öğrenci tanımı değiştirildi. UKOME kararı ile 30 yaşından büyük öğrenciler artık toplu ulaşımda indirim hakkı yüzde 10’a düşürüldü.
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Sözcü'nün aktardığına göre, karar oy çokluğu ile kabul edildi. AKP’li üyeler karara eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıktı.
AKP Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar şu ifadeleri kullandı: “Seçimlerden önce 'Hayatı ucuzlatacağız, ulaşımı bedava yapacağız' diyenler öğrencilerin ulaşımdaki hakkını kademe kademe ellerinden alıyorlar. Kararı çok yanlış buluyoruz.”
CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise 30 yaş üstü öğrenci sayısının hayatın akışına aykırı şekilde yükseldiğini öne sürdü.
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