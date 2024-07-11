İstanbul'da Öğrenci Akbiline Yaş Sınırı Getirildi! 30 Yaş Üstüne Sadece Yüzde 10 İndirim Olacak!

Özcan şunları söyledi:

'2019’dan sonra toplam öğrenci sayısı azalmasına rağmen 30 yaş üstü öğrenci sayısı hayatın olağan akışına aykırı şekilde 122 binden 270 bine yükseldi.

Kimi firmalar çalışanlarını açık öğretime kaydettirip öğrenci kartı almaya yönlendiriyor. İBB kasasında kalması gereken 3 milyar TL’den fazla bir miktar bu alanda sarf ediliyor.'