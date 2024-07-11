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Rasim Ozan Kütahyalı 'Sarhoş Şekilde Havalimanını Birbirine Kattı' İddiası: "Bu Pe..venk Bunu Ödeyecek"

Rasim Ozan Kütahyalı 'Sarhoş Şekilde Havalimanını Birbirine Kattı' İddiası: "Bu Pe..venk Bunu Ödeyecek"

Rasim Ozan Kütahyalı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.07.2024 - 18:44

Boşandığı eşi Nagehan Alçı’ya psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı açıklamaları sonrası gündeme gelen Rasim Ozan Kütahyalı’nın İstanbul Havalimanı’nda olay çıkardığı ve THY personellerine küfürler yağdırdığı iddia ediliyor. 

Kaynak: Medyaradar

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Gazeteci Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia ederek yaşadıklarını, Nevşin Mengü'nün programında anlatmıştı.

Gazeteci Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia ederek yaşadıklarını, Nevşin Mengü'nün programında anlatmıştı.

Alçı programda şu itiraflarda bulunmuştu: 

 'Kazandığım parayı ilk gün Rasim elimden alıyordu...Kaç gece, Rasim’in öfkesi dinmiyor elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmasın diye beklediğimi biliyorum. Kapıları çarpıyor... 7 Kasım 2017’de ben hayata son anda tutundum. Rasim beni boğuyordu. Boğazıma yapıştı.'

MedyaRadar muhabiri Ercan Öztürk'ün aktardığına göre, Rasim Ozan Kütahyalı, 4 Mayıs 2024 günü sabahı İstanbul Havalimanı'nı birbirine kattı.

MedyaRadar muhabiri Ercan Öztürk'ün aktardığına göre, Rasim Ozan Kütahyalı, 4 Mayıs 2024 günü sabahı İstanbul Havalimanı'nı birbirine kattı.

Kaynak

Öztürk, Rasim Ozan Kütahyalı'nın havalimanının CIP bölümünde yaptıklarını şu sözlerle aktardı: 👇

Öztürk, Rasim Ozan Kütahyalı'nın havalimanının CIP bölümünde yaptıklarını şu sözlerle aktardı: 👇

"Ayakta durmakta güçlük çeken ROK, Business Class uçak bileti ile Elite kart sahiplerinin kullandığı CIP’e giremeyince ilk olarak ‘Ben Rasim Ozan Kütahyalı’yım. Beni buradan içeri alacaksınız. Arapları içeri alıyorsunuz, Türklere kapıları kapatıyorsunuz’ diye bağırmaya başlamış."

"Ayakta durmakta güçlük çeken ROK, Business Class uçak bileti ile Elite kart sahiplerinin kullandığı CIP’e giremeyince ilk olarak ‘Ben Rasim Ozan Kütahyalı’yım. Beni buradan içeri alacaksınız. Arapları içeri alıyorsunuz, Türklere kapıları kapatıyorsunuz’ diye bağırmaya başlamış."

Kütahyalı’nın kuralları hatırlatan THY personeline hakaretler savurduğunu anlatan Öztürk şöyle devam etti: "ROK daha sonra ’Beni buraya almayan o yetkiliniz Türkiye’ye manşet olacak. Bu saatte buranın sorumlusuna diyorum bak. Bu pe..venk bunu ödeyecek. Sakın bu salak amirlerinizi örnek almayın. Bakın şimdi o arkadaşın başına neler gelecek. Hiyerarşiyi bilmiyor’ demiş."

Kütahyalı’nın kuralları hatırlatan THY personeline hakaretler savurduğunu anlatan Öztürk şöyle devam etti: "ROK daha sonra ’Beni buraya almayan o yetkiliniz Türkiye’ye manşet olacak. Bu saatte buranın sorumlusuna diyorum bak. Bu pe..venk bunu ödeyecek. Sakın bu salak amirlerinizi örnek almayın. Bakın şimdi o arkadaşın başına neler gelecek. Hiyerarşiyi bilmiyor’ demiş."

CIP girişinde sırada bekleyen yolcuların hep birlikte tepki gösterdiğini ifade eden Öztürk, “ROK ve arkadaşı CIP’ten ayrılmak zorunda kalmışlar' ifadelerini kullandı.

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