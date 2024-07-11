Rasim Ozan Kütahyalı 'Sarhoş Şekilde Havalimanını Birbirine Kattı' İddiası: "Bu Pe..venk Bunu Ödeyecek"

Alçı programda şu itiraflarda bulunmuştu:

'Kazandığım parayı ilk gün Rasim elimden alıyordu...Kaç gece, Rasim’in öfkesi dinmiyor elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmasın diye beklediğimi biliyorum. Kapıları çarpıyor... 7 Kasım 2017’de ben hayata son anda tutundum. Rasim beni boğuyordu. Boğazıma yapıştı.'