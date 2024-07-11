Sokak Köpeklerinin Uyutulmasına İlişkin Yeni Karar: Kurul Onayı Şartı!

Büyük tartışmalara neden olan sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemede son taslak metin ortaya çıktı.

Meclis'e sevk edilecek taslak metinde, sokak köpeklerinin uyutulması şarta bağlandı. Buna göre uyutulma kararını veterinerlerden oluşan kurul onaylayacak.

Yeni taslakta, yasaklı ırkların üretimini yapanlara 60 bin TL para cezası verilmesi de var.

Kaynak: NTV-Melike Şahin