Sokak Köpeklerinin Uyutulmasına İlişkin Yeni Karar: Kurul Onayı Şartı!
Sokak Köpeklerinin Uyutulmasına İlişkin Yeni Karar: Kurul Onayı Şartı!
Büyük tartışmalara neden olan sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemede son taslak metin ortaya çıktı.
Meclis'e sevk edilecek taslak metinde, sokak köpeklerinin uyutulması şarta bağlandı. Buna göre uyutulma kararını veterinerlerden oluşan kurul onaylayacak.
Yeni taslakta, yasaklı ırkların üretimini yapanlara 60 bin TL para cezası verilmesi de var.
Kaynak: NTV-Melike Şahin
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AK Parti sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifi hazır. Hayvanseverlerin tepkisine neden olan uyutma seçeneğinde çok dikkat çeken bir değişiklik var. Buna göre, uyutulma kararını veterinerlerden oluşan kurul verecek.
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NTV'den Melike Şahin'in aktardığı teklife göre; kuduz tehlikesi olan ve saldırgan köpekler için kurul toplanacak.
Sokak köpekleri toplatıldıktan sonra belediyelerin barınaklarına alınacak. Kısırlaştırma ve aşı işlemleri ise yeniden sokağa salınmayacak.
Sokak hayvanları konusunda da belediyelere yaptırımlar geliyor. Belediyeler barınaklar için bütçelerinden binde 5 oranında pay ayırmak zorunda. olacak ve bu pay başka harcamalar için kullanılamayacak.
Yeni taslakta, köpeğini sokağa bırakanlar ve yasaklı ırkların üretimini yapanlara da 60 bin TL para cezası verilmesi planlanıyor.
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