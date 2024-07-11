Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Sokak Köpeklerinin Uyutulmasına İlişkin Yeni Karar: Kurul Onayı Şartı!

Sokak Köpeklerinin Uyutulmasına İlişkin Yeni Karar: Kurul Onayı Şartı!

sokak köpekleri
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.07.2024 - 17:37

Büyük tartışmalara neden olan sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemede son taslak metin ortaya çıktı. 

Meclis'e sevk edilecek taslak metinde, sokak köpeklerinin uyutulması şarta bağlandı. Buna göre uyutulma kararını veterinerlerden oluşan kurul onaylayacak. 

Yeni taslakta, yasaklı ırkların üretimini yapanlara 60 bin TL para cezası verilmesi de var. 

Kaynak: NTV-Melike Şahin

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

AK Parti sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifi hazır. Hayvanseverlerin tepkisine neden olan uyutma seçeneğinde çok dikkat çeken bir değişiklik var. Buna göre, uyutulma kararını veterinerlerden oluşan kurul verecek.

AK Parti sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifi hazır. Hayvanseverlerin tepkisine neden olan uyutma seçeneğinde çok dikkat çeken bir değişiklik var. Buna göre, uyutulma kararını veterinerlerden oluşan kurul verecek.

NTV'den Melike Şahin'in aktardığı teklife göre; kuduz tehlikesi olan ve saldırgan köpekler için kurul toplanacak.

NTV'den Melike Şahin'in aktardığı teklife göre; kuduz tehlikesi olan ve saldırgan köpekler için kurul toplanacak.

Kaynak

Sokak köpekleri toplatıldıktan sonra belediyelerin barınaklarına alınacak. Kısırlaştırma ve aşı işlemleri ise yeniden sokağa salınmayacak.

Sokak köpekleri toplatıldıktan sonra belediyelerin barınaklarına alınacak. Kısırlaştırma ve aşı işlemleri ise yeniden sokağa salınmayacak.

Sokak hayvanları konusunda da belediyelere yaptırımlar geliyor. Belediyeler barınaklar için bütçelerinden binde 5 oranında pay ayırmak zorunda. olacak ve bu pay başka harcamalar için kullanılamayacak.

Sokak hayvanları konusunda da belediyelere yaptırımlar geliyor. Belediyeler barınaklar için bütçelerinden binde 5 oranında pay ayırmak zorunda. olacak ve bu pay başka harcamalar için kullanılamayacak.

Belediyelerin koşulları sağlanması için iki yıl süresi var. 

Sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticilere artık hapis cezası da öngörülüyor.

Yeni taslakta, köpeğini sokağa bırakanlar ve yasaklı ırkların üretimini yapanlara da 60 bin TL para cezası verilmesi planlanıyor.

Yeni taslakta, köpeğini sokağa bırakanlar ve yasaklı ırkların üretimini yapanlara da 60 bin TL para cezası verilmesi planlanıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
6
5
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın