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Editler Havada Uçuştu: Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bakışları Gündem Oldu!

Editler Havada Uçuştu: Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bakışları Gündem Oldu!

Recep Tayyip Erdoğan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.07.2024 - 16:13

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmediki samimi tavırları ve bakışları sosyal medyada gündem oldu. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme öncesi Meloni'nin Erdoğan'la karşılaştığı andaki samimi tavırları ve bakışları ise sosyal medyada oldukça öne çıktı.

Görüşme öncesi Meloni'nin Erdoğan'la karşılaştığı andaki samimi tavırları ve bakışları ise sosyal medyada oldukça öne çıktı.

Sosyal medya yorumlarında Meloni'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yaptığı sert bakışlarla, Erdoğan'ın yanındaki bakışları kıyaslandı.

Sosyal medya yorumlarında Meloni'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yaptığı sert bakışlarla, Erdoğan'ın yanındaki bakışları kıyaslandı.

İşte sosyal medyada en öne çıkan edit ve bazı öne çıkan yorumlar 👇

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