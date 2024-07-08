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Medyada 45 Yıllık Aydın Doğan Dönemi Tamamen Bitti: Elde Kalanları da Sattı!

Medyada 45 Yıllık Aydın Doğan Dönemi Tamamen Bitti: Elde Kalanları da Sattı!

Aydın Doğan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.07.2024 - 13:12

Doğan Burda Dergi’nin 10 milyon dolar karşılığında satışı ile birlikte Aydın Doğan'ın 45 yıl önce girdiği medya sektörü yolculuğu tamamen bitmiş oldu. 

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Doğan Holding ve Alman Hubert Burda grubu ortaklığıyla 21 Temmuz 1988'de kurulan Doğan Burda Dergi Grubu, 10 milyon dolar bedelle bir yatırım fonu grubuna satıldı.

Doğan Holding ve Alman Hubert Burda grubu ortaklığıyla 21 Temmuz 1988'de kurulan Doğan Burda Dergi Grubu, 10 milyon dolar bedelle bir yatırım fonu grubuna satıldı.

Doğan Burda Grubu'nda haftalık, aylık, dönemsel ve özel periyotlu aralıklarla çıkan 58 dergi bulunuyordu.

Türkiye'nin en büyük dergi grubu olan Doğan Burda'nın satılmasıyla, Aydın Doğan ve Doğan Holding, 45 yıl önce girdiği medya sektöründen tamamen çekilmiş oldu.

Türkiye'nin en büyük dergi grubu olan Doğan Burda'nın satılmasıyla, Aydın Doğan ve Doğan Holding, 45 yıl önce girdiği medya sektöründen tamamen çekilmiş oldu.

Demirören Holding, 2018 yılında CNN Türk ve Kanal D kanalları, Hürriyet, Posta ve Fanatik gazeteleri ile Doğan Haber Ajansı ve D Smart’ı Aydın Doğan'dan satın almıştı.

Demirören Holding, 2018 yılında CNN Türk ve Kanal D kanalları, Hürriyet, Posta ve Fanatik gazeteleri ile Doğan Haber Ajansı ve D Smart’ı Aydın Doğan'dan satın almıştı.

Borsa İstanbul'da işlem gören Doğan Burda Dergi Grubu ise bu satışın kapsamı dışında bırakılmıştı.

Borsa İstanbul'da işlem gören Doğan Burda Dergi Grubu ise bu satışın kapsamı dışında bırakılmıştı.

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