1,8 Milyon Emekli İçin Düzenleme: En Düşük Emekli Maaşına Zam Geliyor!
1,8 Milyon Emekli İçin Düzenleme: En Düşük Emekli Maaşına Zam Geliyor!
Kök maaşının düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1,8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacak. Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkabilir.
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SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Fakat kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile halen ödenen 10 bin liranın altında kalacak olan milyonlarca emekli var.
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Yapılan hesaplamaya göre, 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin TL'nin altında kalıyor. Bu eğer düzünleme yapılmazsa yaklaşık 1,8 milyon emekli için temmuz ayı zammına rağmen zam alamamak demek.
İşte bu sorunu aşmak için AK Parti'nin harekete geçtiği belirtiliyor. Düzenlemenin sadece en düşük emekli aylığına yönelik yapılacağı ilk gelen haberler arasında.
Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkabilir.
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