1,8 Milyon Emekli İçin Düzenleme: En Düşük Emekli Maaşına Zam Geliyor!

Kök maaşının düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1,8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacak. Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkabilir.