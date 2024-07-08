TÜİK'in Sır Gibi Sakladığı Fiyatlar Ortaya Çıktı: Kira 5 bin 845 Lira, Doktor Muaynesi 34 Lira!
TÜİK'in Sır Gibi Sakladığı Fiyatlar Ortaya Çıktı: Kira 5 bin 845 Lira, Doktor Muaynesi 34 Lira!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan 2022'de açıklamayı durdurduğu enflasyon sepetindeki ürünlerin fiyatları ortaya çıktı.
Kaynak:Ekonomim-Alaattin Aktaş
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TÜİK, enflasyon hesaplarken sepetine aldığı ürünlerin fiyatını, “Kamuoyu yanlış yorumluyor ve bu da yanlış anlamalara yol açıyor” gerekçesiyle Nisan 2022’de açıklamayı bırakmıştı.
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Ekonomi gazetesinden Alaattin Aktaş, "İşte TÜİK’in devlet sırrı gibi sakladığı madde fiyatları" başlıklı yazısında sepette yer alan ürünlerin fiyatlarını açıkladı.
TÜİK'in enflasyon sepetindeki bazı ürünlerin fiyatları 👇
Alaattin Aktaş'ın yazısındaki bazı dikkat çeken bölümler ise şöyle 👇
Fiyat tablosuna ilişkin detaylı görünüm 👇
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