TÜİK'in Sır Gibi Sakladığı Fiyatlar Ortaya Çıktı: Kira 5 bin 845 Lira, Doktor Muaynesi 34 Lira!

'TÜİK bu fiyatlara bir açıklama, bir gerekçe getiriyor, getirmeye çalışıyor ama yine de bu fiyatlar inanılmaz!

Uzman doktor muayenesi 34 lira, veteriner ücreti 681 lira.

TÜİK’in doktor ücretiyle ilgili gerekçesi şu: “Türkiye’de herkes özel muayenehaneye gitmiyormuş, devlet hastanesine giden de varmış, ortalama o yüzden düşük oluyormuş.”

Çarpıcı bir örnek de ev kirası. Haziran ayı endeksinde kira 5 bin 845 lira olarak dikkate alınmış.

Peki TÜİK nasıl oluyor da kirayı bu düzeyde alabiliyor?

Herhalde doktor muayene ücretindeki yaklaşım devreye giriyor ve “Ama kendi evinde oturan da var; kiracılar ve kendi evinde oturanlar birlikte düşünüldüğünde ortalama bu düzeye iniyor” deniliyordur. Kim bilir!'