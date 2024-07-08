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TÜİK'in Sır Gibi Sakladığı Fiyatlar Ortaya Çıktı: Kira 5 bin 845 Lira, Doktor Muaynesi 34 Lira!

TÜİK'in Sır Gibi Sakladığı Fiyatlar Ortaya Çıktı: Kira 5 bin 845 Lira, Doktor Muaynesi 34 Lira!

TÜİK
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.07.2024 - 09:10

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan 2022'de açıklamayı durdurduğu enflasyon sepetindeki ürünlerin fiyatları ortaya çıktı. 

Kaynak:Ekonomim-Alaattin Aktaş

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TÜİK, enflasyon hesaplarken sepetine aldığı ürünlerin fiyatını, “Kamuoyu yanlış yorumluyor ve bu da yanlış anlamalara yol açıyor” gerekçesiyle Nisan 2022’de açıklamayı bırakmıştı.

TÜİK, enflasyon hesaplarken sepetine aldığı ürünlerin fiyatını, “Kamuoyu yanlış yorumluyor ve bu da yanlış anlamalara yol açıyor” gerekçesiyle Nisan 2022’de açıklamayı bırakmıştı.

TÜİK, aksi yöndeki mahkeme kararına rağmen, ürünlerin sepetteki ağırlığını açıklamayı da sonlandırmıştı.

Ekonomi gazetesinden Alaattin Aktaş, "İşte TÜİK’in devlet sırrı gibi sakladığı madde fiyatları" başlıklı yazısında sepette yer alan ürünlerin fiyatlarını açıkladı.

Ekonomi gazetesinden Alaattin Aktaş, "İşte TÜİK’in devlet sırrı gibi sakladığı madde fiyatları" başlıklı yazısında sepette yer alan ürünlerin fiyatlarını açıkladı.

Kaynak

TÜİK'in enflasyon sepetindeki bazı ürünlerin fiyatları 👇

TÜİK'in enflasyon sepetindeki bazı ürünlerin fiyatları 👇

  • Uzman doktor muayenesi 34 TL

  • Çay-Kahve servisi 18 TL

  • Ekmekarası döner 77 TL

  • Zeytinyağı 114 TL

  • Zeytin 134 TL

  • Beyaz peynir 147 TL

  • İnternet faturası 205 TL

  • Cep hattı faturası 206 TL

  • Kaşar peyniri 232

  • Kira 5 bin 845 lira

Alaattin Aktaş'ın yazısındaki bazı dikkat çeken bölümler ise şöyle 👇

Alaattin Aktaş'ın yazısındaki bazı dikkat çeken bölümler ise şöyle 👇

'TÜİK bu fiyatlara bir açıklama, bir gerekçe getiriyor, getirmeye çalışıyor ama yine de bu fiyatlar inanılmaz! 

Uzman doktor muayenesi 34 lira, veteriner ücreti 681 lira. 

TÜİK’in doktor ücretiyle ilgili gerekçesi şu: “Türkiye’de herkes özel muayenehaneye gitmiyormuş, devlet hastanesine giden de varmış, ortalama o yüzden düşük oluyormuş.” 

Çarpıcı bir örnek de ev kirası. Haziran ayı endeksinde kira 5 bin 845 lira olarak dikkate alınmış.

Peki TÜİK nasıl oluyor da kirayı bu düzeyde alabiliyor?

Herhalde doktor muayene ücretindeki yaklaşım devreye giriyor ve “Ama kendi evinde oturan da var; kiracılar ve kendi evinde oturanlar birlikte düşünüldüğünde ortalama bu düzeye iniyor” deniliyordur. Kim bilir!'

Fiyat tablosuna ilişkin detaylı görünüm 👇

Fiyat tablosuna ilişkin detaylı görünüm 👇

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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