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Özgür Özel'den Fransa'da Seçimleri Kazanan Sol İttifak'a Mesaj: "Memnuniyetle Karşılıyorum"

Özgür Özel'den Fransa'da Seçimleri Kazanan Sol İttifak'a Mesaj: "Memnuniyetle Karşılıyorum"

Fransa Özgür Özel
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.07.2024 - 08:31

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa’da genel seçimlerin ikinci turunu birinci sırada bitiren Sol İttifak’ı kutladı. Özel, “İttifak'ın Filistin Devleti'ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerini kullandı. 

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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararı ile gidilen erken genel seçimlerde ikinci turu Sol İttifak Yeni Halk Cephesi birinci sırada tamamladı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararı ile gidilen erken genel seçimlerde ikinci turu Sol İttifak Yeni Halk Cephesi birinci sırada tamamladı.

Macron'un partisi Rönesans ikinci, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi üçüncü sırada yer aldı.

Sol İttifak'ın başındaki isim olan Jean-Luc Mélenchon, Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını seçim öncesinde söylemişti.

Sol İttifak'ın başındaki isim olan Jean-Luc Mélenchon, Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını seçim öncesinde söylemişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sol İttifak’ın seçim zaferini X hesabından kutladı. Özel’in açıklaması şöyle: 👇

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sol İttifak’ın seçim zaferini X hesabından kutladı. Özel’in açıklaması şöyle: 👇

“Fransa'da Parlamento Seçimleri'nin 2'nci turunda aşırı sağa karşı büyük bir zafer kazanarak seçimleri 1'inci sırada bitiren Sol İttifak'ı kutluyor, İttifak'ın Filistin Devleti'ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum.”

“Fransa'da Parlamento Seçimleri'nin 2'nci turunda aşırı sağa karşı büyük bir zafer kazanarak seçimleri 1'inci sırada bitiren Sol İttifak'ı kutluyor, İttifak'ın Filistin Devleti'ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum.”
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