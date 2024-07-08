Özgür Özel'den Fransa'da Seçimleri Kazanan Sol İttifak'a Mesaj: "Memnuniyetle Karşılıyorum"
Özgür Özel'den Fransa'da Seçimleri Kazanan Sol İttifak'a Mesaj: "Memnuniyetle Karşılıyorum"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa’da genel seçimlerin ikinci turunu birinci sırada bitiren Sol İttifak’ı kutladı. Özel, “İttifak'ın Filistin Devleti'ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.
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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararı ile gidilen erken genel seçimlerde ikinci turu Sol İttifak Yeni Halk Cephesi birinci sırada tamamladı.
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Sol İttifak'ın başındaki isim olan Jean-Luc Mélenchon, Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını seçim öncesinde söylemişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sol İttifak’ın seçim zaferini X hesabından kutladı. Özel’in açıklaması şöyle: 👇
“Fransa'da Parlamento Seçimleri'nin 2'nci turunda aşırı sağa karşı büyük bir zafer kazanarak seçimleri 1'inci sırada bitiren Sol İttifak'ı kutluyor, İttifak'ın Filistin Devleti'ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum.”
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