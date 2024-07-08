Adana'da Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan 5 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda!
Adana'da Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan 5 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda!
Adana'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Abbas Haşmet, ağır yaralandı. Çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.
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Olay, 5 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşandı. Arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Abbas Haşmet, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
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Bacağından yaralanan Haşmet, yere düştü. Haşmet'in arkadaşları, haber vermek için ailesinin yanına gittiği esnada 5 sokak köpeği daha yerde yatan Haşmet'e saldırdı.
Kanlar içinde kalan ve bayılan Abbas Haşmet, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan Haşmet, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Abbas Haşmet'in durumunun ağır olduğu bildirildi.
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