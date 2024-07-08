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Adana'da Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan 5 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda!

Adana'da Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan 5 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakımda!

sokak köpekleri
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.07.2024 - 11:14

Adana'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Abbas Haşmet, ağır yaralandı. Çocuğun durumu ciddiyetini koruyor. 

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Olay, 5 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşandı. Arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Abbas Haşmet, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Olay, 5 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşandı. Arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Abbas Haşmet, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan Haşmet, yere düştü. Haşmet'in arkadaşları, haber vermek için ailesinin yanına gittiği esnada 5 sokak köpeği daha yerde yatan Haşmet'e saldırdı.

Bacağından yaralanan Haşmet, yere düştü. Haşmet'in arkadaşları, haber vermek için ailesinin yanına gittiği esnada 5 sokak köpeği daha yerde yatan Haşmet'e saldırdı.

Kanlar içinde kalan ve bayılan Abbas Haşmet, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan Haşmet, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kanlar içinde kalan ve bayılan Abbas Haşmet, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan Haşmet, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Abbas Haşmet'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Abbas Haşmet'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Semih Kurnaz

Kalp atan hayvan taparlar var. Klasik muhabbet, hiç şaşırmadım

Hermes

Sokak köpeklerinin çocuklara saldırmasıyla ilgili bu kaçıncı haber, maalesef son olmayacak gibi görünüyor. Sokakta yaşayan köpeklerin uyutulması gerektiği ko... Devamını Gör

Hermione Granger

Ayıları kaplanları da seviyoruz.. Konu tek başına sevgi değil. Bu canlar Allah tarafından yaratıldı, günah lan hepsini öldürmek. Devlet sahip çıkacak önlem a... Devamını Gör

Nokta virgül

köpekleri Seren serengike teslim etsinler. inşallah çocuk kurtulur.