Kamuda İki Maaş Üç Maaş Devri Bitiyor! Maaşlara Üst Limit de Geliyor!
Kamuda İki Maaş Üç Maaş Devri Bitiyor! Maaşlara Üst Limit de Geliyor!
Uzun süredir üzerinde çalışılan kamuda birden fazla maaş uygulamasına son verecek düzenleme Meclis'e sunuldu. Kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak ve maaşları 92 bin lirayı aşamayacak.
Kaynak: NTV
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiği andan itibaren üzerinde çalıştığı düzenleme Meclis'e geliyor..
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Tasarruf tedbirleri kapsamında hazırlanan kanun teklifine göre, kamuda birden fazla maaş alma dönemi bitecek.
NTV'nin aktardığına göre, statü fark etmeksizin kamu görevlileri artık sadece bir görevi için maaş alabilecek. O maaş en yüksek devlet memuru maaşı olan 92 bin lirayı aşamayacak.
Bunun üzerinde verilecek bir huzur hakkı, görev tazminatı gibi bir bedel varsa, o hazineye gelir olarak verilecek.
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