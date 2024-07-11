İndirimli Akbile Yaş Sınırı Getirilmesine Tepkiler Büyüdü: Ekrem İmamoğlu'na Sert Eleştiriler!
İndirimli Akbile Yaş Sınırı Getirilmesine Tepkiler Büyüdü: Ekrem İmamoğlu'na Sert Eleştiriler!
CHP'nin İstanbul'da indirimli akbillere 30 yaş sınırı getirmesi, sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, hayat pahalılığı ve yüksek ulaşım giderlerine isyan etti, bazı kullanıcılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
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Yüksek ulaşım giderleri nedeniyle çareyi üniversitelere kayıt yaptırarak indirimli akbil almakta bulanlar için bugün kara haber geldi.
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UKOME kararı ile 30 yaşından büyük öğrenciler artık toplu ulaşımda indirim hakkı yüzde 10’a düşürüldü.
CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise 30 yaş üstü öğrenci sayısının hayatın akışına aykırı şekilde yükseldiğini öne sürdü ve suistimal vurgusu yaptı.
CHP'nin indirimli akbilere yaş sınırı getirilmesine sosyal medyadan da ses yükseldi. İşte öne çıkan bazı yorumlar 👇
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