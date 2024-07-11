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İndirimli Akbile Yaş Sınırı Getirilmesine Tepkiler Büyüdü: Ekrem İmamoğlu'na Sert Eleştiriler!

İndirimli Akbile Yaş Sınırı Getirilmesine Tepkiler Büyüdü: Ekrem İmamoğlu'na Sert Eleştiriler!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.07.2024 - 20:55

CHP'nin İstanbul'da indirimli akbillere 30 yaş sınırı getirmesi, sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, hayat pahalılığı ve yüksek ulaşım giderlerine isyan etti, bazı kullanıcılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. 

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Yüksek ulaşım giderleri nedeniyle çareyi üniversitelere kayıt yaptırarak indirimli akbil almakta bulanlar için bugün kara haber geldi.

Yüksek ulaşım giderleri nedeniyle çareyi üniversitelere kayıt yaptırarak indirimli akbil almakta bulanlar için bugün kara haber geldi.

UKOME kararı ile 30 yaşından büyük öğrenciler artık toplu ulaşımda indirim hakkı yüzde 10’a düşürüldü.

UKOME kararı ile 30 yaşından büyük öğrenciler artık toplu ulaşımda indirim hakkı yüzde 10’a düşürüldü.

İstanbulkart tam basım ücreti son zam sonrası 17.70 TL'ye çıkmıştı. 

Marmaray tam parkur ücreti 39.16, Metrobüs tam bilet ise 26,25 lira. 

Aylık tam abonman 1.388 lira iken öğrenci için bu ücret ise 250 liraydı.

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise 30 yaş üstü öğrenci sayısının hayatın akışına aykırı şekilde yükseldiğini öne sürdü ve suistimal vurgusu yaptı.

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise 30 yaş üstü öğrenci sayısının hayatın akışına aykırı şekilde yükseldiğini öne sürdü ve suistimal vurgusu yaptı.

AKP Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar ise karara şu ifadelerle tepki gösterdi: 

“Seçimlerden önce 'Hayatı ucuzlatacağız, ulaşımı bedava yapacağız' diyenler öğrencilerin ulaşımdaki hakkını kademe kademe ellerinden alıyorlar. 

Kararı çok yanlış buluyoruz.”

CHP'nin indirimli akbilere yaş sınırı getirilmesine sosyal medyadan da ses yükseldi. İşte öne çıkan bazı yorumlar 👇

CHP'nin indirimli akbilere yaş sınırı getirilmesine sosyal medyadan da ses yükseldi. İşte öne çıkan bazı yorumlar 👇

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