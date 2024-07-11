İndirimli Akbile Yaş Sınırı Getirilmesine Tepkiler Büyüdü: Ekrem İmamoğlu'na Sert Eleştiriler!

CHP'nin İstanbul'da indirimli akbillere 30 yaş sınırı getirmesi, sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, hayat pahalılığı ve yüksek ulaşım giderlerine isyan etti, bazı kullanıcılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.