Beren Saat’in Gizli Profil Filmi Vizyona Girmeden Takvimden Çıkarıldı
Ünlü oyuncu Beren Saat’in başrolünde olduğu film Gizli Profil, planlanan vizyon tarihinden önce listeden çıkarıldı. Filmin teknik ve hazırlık altyapısının tamamlanamadığı gerekçe gösterildi. 19 Aralık’ta sinemalarda olacağı açıklanan proje, ani karar ile vizyon takviminden silindi. Yapımcı ekipten ve dağıtım şirketinden konuyla ilgili resmi bir yeni vizyon tarihi paylaşılmadı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gizli Profil, aslında dijital platform için çekilmiş bir proje olarak yola çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak son anda gelen kararla film vizyon listesinden kaldırıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın