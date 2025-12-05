onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Beren Saat’in Gizli Profil Filmi Vizyona Girmeden Takvimden Çıkarıldı

Beren Saat’in Gizli Profil Filmi Vizyona Girmeden Takvimden Çıkarıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.12.2025 - 09:32

Ünlü oyuncu Beren Saat’in başrolünde olduğu film Gizli Profil, planlanan vizyon tarihinden önce listeden çıkarıldı. Filmin teknik ve hazırlık altyapısının tamamlanamadığı gerekçe gösterildi. 19 Aralık’ta sinemalarda olacağı açıklanan proje, ani karar ile vizyon takviminden silindi. Yapımcı ekipten ve dağıtım şirketinden konuyla ilgili resmi bir yeni vizyon tarihi paylaşılmadı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gizli Profil, aslında dijital platform için çekilmiş bir proje olarak yola çıkmıştı.

Gizli Profil, aslında dijital platform için çekilmiş bir proje olarak yola çıkmıştı.

Filmin kadrosunda Beren Saat’in yanı sıra Gamze Karaduman, Furkan Andıç ve Yiğit Özşener de yer alıyordu. Yapımcı şirket OGM Pictures, filmdeki hikaye ve oyuncu kadrosunun sinemada karşılık bulacağına inanarak 19 Aralık vizyon tarihini duyurmuştu.

Ancak son anda gelen kararla film vizyon listesinden kaldırıldı.

Ancak son anda gelen kararla film vizyon listesinden kaldırıldı.

Yeni vizyon tarihi konusunda şu an için net bir bilgi yok. Sosyal medyada ve sektör kulislerinde, “Film tamamen iptal mi oldu?” sorusu yayılıyor. Yine de bazı yapım kaynakları filmin ertelendiğini, hazırlıkların yeniden gözden geçirilip iyileştirileceğini belirtiyor. Şimdilik Gizli Profil vizyondan çekilmiş durumda.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın