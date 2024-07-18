TÜİK, 4 Yıllık Lisans Bölümleri İçin Verileri Paylaştı: En Çok İş İmkanı ve En Yüksek Maaş Hangi Bölümde?
TÜİK, 4 Yıllık Lisans Bölümleri İçin Verileri Paylaştı: En Çok İş İmkanı ve En Yüksek Maaş Hangi Bölümde?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üniversite tercihleri öncesi "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2023" haber bültenini yayımladı.
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Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler sırasıyla özel eğitim öğretmenliği (yüzde 96,2), tıp (yüzde 95,3), dil ve konuşma terapisi (yüzde 93,9), elektrik öğretmenliği (yüzde 93,2) ve ebelik (yüzde 92,4).
İstihdamı rahat 4 yıllık lisans bölümleri için İlk 10 şöyle 👇
Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek 5 bölümün sırasıyla pilotaj, matematik mühendisliği, uçak mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği.
TÜİK, en yüksek maaşa sahip lisans bölümü mezunlarını şöyle sıralıyor 👇
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Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler; dil ve konuşma terapisi (2,3 ay), tıp (4,2 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,2 ay), eczacılık (5,5 ay) ile ebelik (7,3 ay).
TÜİK'e göre 4 yıllık üniversiteler içinde en hızlı iş bulunan bölümler şu şekilde 👇
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