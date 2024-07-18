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TÜİK, 4 Yıllık Lisans Bölümleri İçin Verileri Paylaştı: En Çok İş İmkanı ve En Yüksek Maaş Hangi Bölümde?

TÜİK, 4 Yıllık Lisans Bölümleri İçin Verileri Paylaştı: En Çok İş İmkanı ve En Yüksek Maaş Hangi Bölümde?

üniversite
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.07.2024 - 12:46 Son Güncelleme: 18.07.2024 - 12:56

YKS 2024 sınav sonuçları açıklandı, öğrencileri tercih heyecanı sardı. Peki Türkiye'de en yüksek istihdam oranına sahip ve en çok para kazandıran bölümler hangisi? 

Hadi buyrun detaylara bakıyoruz 👇

Kaynak: TÜİK

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üniversite tercihleri öncesi "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2023" haber bültenini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üniversite tercihleri öncesi "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2023" haber bültenini yayımladı.

Kaynak

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler sırasıyla özel eğitim öğretmenliği (yüzde 96,2), tıp (yüzde 95,3), dil ve konuşma terapisi (yüzde 93,9), elektrik öğretmenliği (yüzde 93,2) ve ebelik (yüzde 92,4).

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler sırasıyla özel eğitim öğretmenliği (yüzde 96,2), tıp (yüzde 95,3), dil ve konuşma terapisi (yüzde 93,9), elektrik öğretmenliği (yüzde 93,2) ve ebelik (yüzde 92,4).

İstihdamı rahat 4 yıllık lisans bölümleri için İlk 10 şöyle 👇

İstihdamı rahat 4 yıllık lisans bölümleri için İlk 10 şöyle 👇

(Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2022 yılında yüzde 75,1 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 75,6 olarak gerçekleşti.)

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek 5 bölümün sırasıyla pilotaj, matematik mühendisliği, uçak mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği.

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek 5 bölümün sırasıyla pilotaj, matematik mühendisliği, uçak mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği.

TÜİK, en yüksek maaşa sahip lisans bölümü mezunlarını şöyle sıralıyor 👇

TÜİK, en yüksek maaşa sahip lisans bölümü mezunlarını şöyle sıralıyor 👇
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Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler; dil ve konuşma terapisi (2,3 ay), tıp (4,2 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,2 ay), eczacılık (5,5 ay) ile ebelik (7,3 ay).

Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler; dil ve konuşma terapisi (2,3 ay), tıp (4,2 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,2 ay), eczacılık (5,5 ay) ile ebelik (7,3 ay).

TÜİK'e göre 4 yıllık üniversiteler içinde en hızlı iş bulunan bölümler şu şekilde 👇

TÜİK'e göre 4 yıllık üniversiteler içinde en hızlı iş bulunan bölümler şu şekilde 👇

(Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2022 yılında 15 ay iken 2023'te 14,4 ay oldu.)

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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